Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250817/pozhar-pod-simferopolem-na-semi-gektarakh-polnostyu-potushili-1148791127.html
Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили
Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили
Пожар в селе Теплое Симферопольского района Крыма полностью ликвидирован, сообщают в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T15:37
2025-08-17T15:40
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
пожар
СИФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Теплое Симферопольского района Крыма полностью ликвидирован, сообщают в главке МЧС России по РК.Огонь под Симферополем вспыхнул в ночь на воскресенье, площадь пожара составила семь гектаров.Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров.В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, в Симферопольском районе полуострова в ночь с четверга на пятницу потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар произошел у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектара. 11 августа крупный ландшафтный пожар на площади 450 гектаров ликвидировали в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово потушили на 20 гектарах.Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.Главная причина возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
симферопольский район
симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар
Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили

Пожар под Симферополем полностью потушили на семи гектарах

15:37 17.08.2025 (обновлено: 15:40 17.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Теплое Симферопольского района Крыма полностью ликвидирован, сообщают в главке МЧС России по РК.
Огонь под Симферополем вспыхнул в ночь на воскресенье, площадь пожара составила семь гектаров.
"В 15:00 полная ликвидация пожара на площади 7 га", – проинформировали в ведомстве.
Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров.
В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, в Симферопольском районе полуострова в ночь с четверга на пятницу потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар произошел у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектара. 11 августа крупный ландшафтный пожар на площади 450 гектаров ликвидировали в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово потушили на 20 гектарах.
Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
Главная причина возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Симферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияПожар
 
