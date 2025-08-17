https://crimea.ria.ru/20250817/novyy-klientskiy-tsentr-sevastopolgaz-otkryli-v-gorode-geroe-1148748961.html

Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое

Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое - РИА Новости Крым, 17.08.2025

Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое

"Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр. Через три недели предприятие планирует открыть еще один, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T21:05

2025-08-17T21:05

2025-08-17T19:05

севастополь

газ

газоснабжение

севастопольгаз

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1123006960_0:20:3125:1778_1920x0_80_0_0_e191317174cf57e6cccb6b69122054e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. "Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр. Через три недели предприятие планирует открыть еще один, сообщили в пресс-службе предприятия.Новый клиентский центр открыли на улице Ленина, 13. Клиенты здесь могут оплатить услуги газоснабжения и технического обслуживания оборудования, работает две кассы. Также можно оформить льготные справки для соцзащиты, заключить или переоформить договоры, получить консультации по газификации."Также центры "Севастопольгаз" расположены по улицам Гидрографическая, Новикова, проспект Генерала Острякова", – напомнили специалисты.Через три недели откроется еще один клиентский центр на улице Захарова, 3, анонсировали на предприятии.Ранее сообщалось, что публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. После инвентаризации имущества в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на сутки отключат газ для плановых работКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, газ, газоснабжение, севастопольгаз, новости севастополя