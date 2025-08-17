Рейтинг@Mail.ru
Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое - РИА Новости Крым, 17.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250817/novyy-klientskiy-tsentr-sevastopolgaz-otkryli-v-gorode-geroe-1148748961.html
Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое
Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое
"Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр. Через три недели предприятие планирует открыть еще один, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 17.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1123006960_0:20:3125:1778_1920x0_80_0_0_e191317174cf57e6cccb6b69122054e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. "Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр. Через три недели предприятие планирует открыть еще один, сообщили в пресс-службе предприятия.Новый клиентский центр открыли на улице Ленина, 13. Клиенты здесь могут оплатить услуги газоснабжения и технического обслуживания оборудования, работает две кассы. Также можно оформить льготные справки для соцзащиты, заключить или переоформить договоры, получить консультации по газификации."Также центры "Севастопольгаз" расположены по улицам Гидрографическая, Новикова, проспект Генерала Острякова", – напомнили специалисты.Через три недели откроется еще один клиентский центр на улице Захарова, 3, анонсировали на предприятии.Ранее сообщалось, что публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. После инвентаризации имущества в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура.
севастополь, газ, газоснабжение, севастопольгаз, новости севастополя
Новый клиентский центр "Севастопольгаз" открыли в городе-герое

"Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр в городе

21:05 17.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома.
Девушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома. - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. "Севастопольгаз" открыл новый клиентский центр. Через три недели предприятие планирует открыть еще один, сообщили в пресс-службе предприятия.
"Открылся новый клиентский центр ГУП "Севастопольгаз". Посетителей ждет просторный зал с электронной очередью, удобный ящик для приема показаний", – сказано в сообщении.
Новый клиентский центр открыли на улице Ленина, 13. Клиенты здесь могут оплатить услуги газоснабжения и технического обслуживания оборудования, работает две кассы. Также можно оформить льготные справки для соцзащиты, заключить или переоформить договоры, получить консультации по газификации.
"Также центры "Севастопольгаз" расположены по улицам Гидрографическая, Новикова, проспект Генерала Острякова", – напомнили специалисты.
Через три недели откроется еще один клиентский центр на улице Захарова, 3, анонсировали на предприятии.
Ранее сообщалось, что публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. После инвентаризации имущества в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура.
