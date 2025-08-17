https://crimea.ria.ru/20250817/novosti-svo-armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-pochti-1400-boevikov-kieva-1148786899.html
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1400 украинских военных и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили несколько механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении поражены танковая, механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов. Потери противника составили до 180 военнослужащих, уничтожены боевая техника и склады боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировав свыше 220 военнослужащих противника и уничтожив зарубежную бронетехнику и склады боеприпасов в районах пяти населенных пунктов ДНР, Харьковской области и ЛНР.Группировкой "Южная" поражены формирования шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили до 250 человек и свыше десятка единиц техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 420 военнослужащих противника, танк, семь боевых машин и артиллерию западного производства в районах девяти населенных пунктов ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Там противник потерял до 230 человек и несколько единиц бронетехники.Группировка "Днепр" нанесла поражение силам береговой обороны и механизированным бригадам ВСУ в шести населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих и склады боеприпасов.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и местам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан". Средствами ПВО сбито 300 беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:43 17.08.2025 (обновлено: 12:47 17.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1400 украинских военных и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" поразили несколько механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской области.
На Харьковском направлении поражены танковая, механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов. Потери противника составили до 180 военнослужащих, уничтожены боевая техника и склады боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировав свыше 220 военнослужащих противника и уничтожив зарубежную бронетехнику и склады боеприпасов в районах пяти населенных пунктов ДНР, Харьковской области и ЛНР.
Группировкой "Южная" поражены формирования шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили до 250 человек и свыше десятка единиц техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 420 военнослужащих противника, танк, семь боевых машин и артиллерию западного производства в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Там противник потерял до 230 человек и несколько единиц бронетехники.
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам береговой обороны и механизированным бригадам ВСУ в шести населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих и склады боеприпасов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и местам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан"
. Средствами ПВО сбито 300 беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы.
