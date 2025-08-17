Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250817/novosti-svo-armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-pochti-1400-boevikov-kieva-1148786899.html
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1400... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T12:43
2025-08-17T12:47
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1400 украинских военных и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили несколько механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении поражены танковая, механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов. Потери противника составили до 180 военнослужащих, уничтожены боевая техника и склады боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировав свыше 220 военнослужащих противника и уничтожив зарубежную бронетехнику и склады боеприпасов в районах пяти населенных пунктов ДНР, Харьковской области и ЛНР.Группировкой "Южная" поражены формирования шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили до 250 человек и свыше десятка единиц техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 420 военнослужащих противника, танк, семь боевых машин и артиллерию западного производства в районах девяти населенных пунктов ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Там противник потерял до 230 человек и несколько единиц бронетехники.Группировка "Днепр" нанесла поражение силам береговой обороны и механизированным бригадам ВСУ в шести населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих и склады боеприпасов.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и местам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан". Средствами ПВО сбито 300 беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева

Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева и технику врага

12:43 17.08.2025 (обновлено: 12:47 17.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1400 украинских военных и больше сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" поразили несколько механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской области.
На Харьковском направлении поражены танковая, механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районах пяти населенных пунктов. Потери противника составили до 180 военнослужащих, уничтожены боевая техника и склады боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировав свыше 220 военнослужащих противника и уничтожив зарубежную бронетехнику и склады боеприпасов в районах пяти населенных пунктов ДНР, Харьковской области и ЛНР.
Группировкой "Южная" поражены формирования шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили до 250 человек и свыше десятка единиц техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 420 военнослужащих противника, танк, семь боевых машин и артиллерию западного производства в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Там противник потерял до 230 человек и несколько единиц бронетехники.
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам береговой обороны и механизированным бригадам ВСУ в шести населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих и склады боеприпасов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации и местам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан". Средствами ПВО сбито 300 беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
13:37В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
13:04С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
12:43Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
12:09ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
11:47Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
11:08Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
10:42Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
10:30Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей
10:06Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров
09:43Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
09:16У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
08:57Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
08:28Крымский мост: очередь выросла в 3,5 раза за час
08:07После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов
07:36При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
07:16Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
07:07Крымский мост: растет очередь с обеих сторон
00:01Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 августа
Лента новостейМолния