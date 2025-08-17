https://crimea.ria.ru/20250817/nochyu-tolko-12-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1148772207.html
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T00:01
2025-08-17T00:01
2025-08-17T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/09/1115430968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b54c01e9e8554e5cf1621309e6d4c55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополемалооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +30...32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/09/1115430968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6549465eca111513b9d93f45898bf58d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +21…26, преимущественно без осадков", - уточнили синоптики.
В Симферополемалооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +30...32.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.