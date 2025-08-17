https://crimea.ria.ru/20250817/nochyu-tolko-12-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1148772207.html

Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.08.2025

Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T00:01

2025-08-17T00:01

2025-08-17T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/09/1115430968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b54c01e9e8554e5cf1621309e6d4c55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополемалооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +30...32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия