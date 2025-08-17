Рейтинг@Mail.ru
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T00:01
2025-08-17T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополемалооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +30...32.
погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 17.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +21…26, преимущественно без осадков", - уточнили синоптики.

В Симферополемалооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +30...32.
