Музыка небесных сфер звучит в Ливадии

Этот объект в Ливадии можно считать как туристическим, так и культурным. Но диковинным – однозначно, ведь не в каждом регионе огромной России есть свой собственный орган.Удивительный инструмент появился здесь благодаря стараниям одного человека – Владимира Хромченко. Здание, напоминающее кирху, изначально было предназначено для электростанции, обслуживающий Ливадийский царский дворец. Потом здесь была и столовая, и клуб, и склад. Только в 1998 году оно, обновленное, распахнуло свои двери для всех любителей музыки.10 лет понадобилось почетному ялтинцу Владимиру Хромченко, чтобы полностью преобразить бывшую электростанцию, самостоятельно выстроить в нем орган.И не просто абы какой, а самый большой в Европе! Сейчас у "короля музыкальных инструментов" 52 регистра, 5200 труб, а для извлечения звуков музыканту надо разобраться с 230 кнопками и рычагами – еще одна сложность. И все это затем, чтобы люди могли услышать голоса ангелов и музыку космических сфер в антуражах настоящих витражей и лепнины. Которые делал тоже сам Хромченко и его семья и соратники из подручных материалов, потому что средств на покупку никаких стройматериалов и инструментов не было.Инструмент Владимир Хромченко собирал и выстругивал из крымских пород дерева, металл для труб вручную отливал в оборудованной мастерской, в теперь органном зале жена клеила обои, дети устанавливали на балки лепнину, мастер в бетоне и пыли укладывал на пол плитку…А вокруг органного зала бывший учитель музыки по классу баяна разбил сад с фонтаном.Самое интересное, что инструмент Владимир Анатольевич строил для того, чтобы и ему самому играть на нем – такая у него была мечта. Орган в Ливадии – третий орган мастера, самый совершенный. "Пробными" были два инструмента для ялтинской музыкальной школы. Все три органа создавались без электроинструментов, с помощью тщательных математических вычислений, таланта и, как считают в семье Хромченко, господнего благословения.К сожалению, Владимир Хромченко ушел из жизни 2 января 1922 года, но дело его живет: Ливадийский органный зал опекают его наследники, ставшие продолжателями дела отца – органистка Юлия Хромченко и смотритель органа Антон Хромченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

