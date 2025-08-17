Рейтинг@Mail.ru
Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова

Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова
Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова
Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова
Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17
2025-08-17T19:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского кино.Олег Табаков. Биография &gt;&gt;Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом... Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 90.Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.У киноакадемика есть звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды – десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.Табаков – не только актер, он – театроустроитель, и театростроитель – в его "Табакерке", выросшей на месте угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он "вывел в свет" Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова.Суд и больше шести млн просмотров: новое "Простоквашино" идет в народ &gt;&gt;И в то же время он создал в театре атмосферу семьи – с капустниками на Старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов – незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд...А еще – помимо театра и кино – телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920
1920
true
культура, новости, звезды и судьбы, олег табаков, юбилей, кино, театр
Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова

90 лет со дня рождения Олега Табакова

19:35 17.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Олег Табаков

© РИА Новости . Владимир Вяткин

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского кино.
Олег Табаков. Биография >>
Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом... Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 90.
Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Лучшие роли народного артиста
12 марта 2018, 17:39
Невероятное обаяние. Лучшие роли Олега Табакова

"Я считаю Олега Павловича Леонардо да Винчи актерского театрального искусства. Он создатель, конструктор, изобретатель, эволюционист. Нетеатральное слово "селекция" было главным на нашем курсе. Олег Павлович выбирал себе учеников этим методом, – говорил о нем его студент, а затем коллега по театру Владимир Машков.

Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.
У киноакадемика есть звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды – десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.
Табаков – не только актер, он – театроустроитель, и театростроитель – в его "Табакерке", выросшей на месте угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.
Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он "вывел в свет" Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова.

12 марта 2018, 16:47
Табаков о Крыме: никакого отношения к Украине полуостров не имеет
Суд и больше шести млн просмотров: новое "Простоквашино" идет в народ >>
И в то же время он создал в театре атмосферу семьи – с капустниками на Старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.
120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов – незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд...
А еще – помимо театра и кино – телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.
Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким.
© РИА Новости . Евгения Новоженина

120 ролей только в кино. А еще озвучка мультфильмов. И конечно же главное – театр!

Вручение премии Олега Табакова
120 ролей только в кино. А еще озвучка мультфильмов. И конечно же главное – театр!

© РИА Новости . Виталий Белоусов

С 1973 года Олег Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса, руководитель совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США). В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).

Вручение памятных знаков Чайка артистам и сотрудникам театра
С 1973 года Олег Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса, руководитель совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США). В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).

© РИА Новости . Валерий Мельников
Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф".
Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии Триумф
Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф".
© Скриншот с художественного фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Один из ярчайших персонажей Табакова – жадный владелец салуна Гарри Маккью из ленты "Человек с бульвара Капуцинов", которая, кстати, снималась в Крыму.

Кадр из художественного фильма Человек с бульвара Капуцинов. Олег Табаков в роли владельца салуна Гарри МакКью.


Один из ярчайших персонажей Табакова – жадный владелец салуна Гарри Маккью из ленты "Человек с бульвара Капуцинов", которая, кстати, снималась в Крыму.

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова

Олег Табаков был дважды женат, у него четверо детей – две дочери и два сына. Павел, Александра и Антон – актеры.

Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной. Архивное фото
Олег Табаков был дважды женат, у него четверо детей – две дочери и два сына. Павел, Александра и Антон – актеры.

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. В театр, где в 1990-х годах заполняемость зала редко превышала половину, вернулся зритель. Очень скоро средняя заполняемость зала составила 98%.
Олег Табаков. Архивное фото
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. В театр, где в 1990-х годах заполняемость зала редко превышала половину, вернулся зритель. Очень скоро средняя заполняемость зала составила 98%.
© РИА Новости . Владимир Астапкович

В 1964 году в возрасте 29 лет из-за большой нагрузки перенес инфаркт. В уже в 2010-х годах, зная, что неизлечимо болен онкологическим заболеванием, и совершенно внешне бесстрастно играл пьесы, где ему на сцене приходилось "умирать".

Олег Табаков. Архивное фото
В 1964 году в возрасте 29 лет из-за большой нагрузки перенес инфаркт. В уже в 2010-х годах, зная, что неизлечимо болен онкологическим заболеванием, и совершенно внешне бесстрастно играл пьесы, где ему на сцене приходилось "умирать".


14 декабря 2020, 16:22
"Четыре тонны любви в бронзе": Атом Солнца Табакова открыли в Москве
