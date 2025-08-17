Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского кино.Олег Табаков. Биография >>Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом... Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 90.Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.У киноакадемика есть звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды – десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.Табаков – не только актер, он – театроустроитель, и театростроитель – в его "Табакерке", выросшей на месте угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он "вывел в свет" Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова.Суд и больше шести млн просмотров: новое "Простоквашино" идет в народ >>И в то же время он создал в театре атмосферу семьи – с капустниками на Старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов – незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд...А еще – помимо театра и кино – телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского кино.
"Я считаю Олега Павловича Леонардо да Винчи актерского театрального искусства. Он создатель, конструктор, изобретатель, эволюционист. Нетеатральное слово "селекция" было главным на нашем курсе. Олег Павлович выбирал себе учеников этим методом, – говорил о нем его студент, а затем коллега по театру Владимир Машков.
Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.
У киноакадемика есть звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды – десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.
Табаков – не только актер, он – театроустроитель, и театростроитель – в его "Табакерке", выросшей на месте угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.
Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он "вывел в свет" Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова.
С 1973 года Олег Табаков занимался преподавательской деятельностью. В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса, руководитель совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США). В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).
