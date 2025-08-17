https://crimea.ria.ru/20250817/luchshiy-matroskin-zemli-k-90-letiyu-olega-tabakova-1118624081.html

Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова

Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова - РИА Новости Крым, 17.08.2025

Лучший Матроскин Земли: к 90-летию Олега Табакова

Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T19:35

2025-08-17T19:35

2025-08-17T19:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Он был актером, режиссером, директором, педагогом и – главное – Учителем для множества молодых и современных артистов, тех, кто сейчас – костяк российского кино.Олег Табаков. Биография >>Его помнят зрители и коллеги, его чтят власть имущие в разные времена. Его знают за рубежом... Олегу Павловичу Табакову сегодня исполнилось бы 90.Олег Табаков рос в семье врачей в небольшом Саратове, почетным гражданином которого он стал в 2003 году и памятник ему при жизни поставили в этом городе.У киноакадемика есть звания народного, заслуженного, госпремии, профессиональные премии и награды – десятками. Но не это главное в его деятельности, хотя, конечно, ему было приятно.Табаков – не только актер, он – театроустроитель, и театростроитель – в его "Табакерке", выросшей на месте угольного склада, впоследствии появились множество самых современных технических театральных возможностей.Он и сам был современных взглядов, стоя на основах классики. Играя в пьесах и ставя пьесы Горького, Шекспира, Вампилова, Мольера, Чехова, Табаков умел увидеть то, что нужно обществу, в чем оно только будет нуждаться. Именно он "вывел в свет" Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова.Суд и больше шести млн просмотров: новое "Простоквашино" идет в народ >>И в то же время он создал в театре атмосферу семьи – с капустниками на Старый Новый год и с желанием репетировать, репетировать, репетировать везде и всегда.120 ролей в кино, несколько озвучек мультфильмов – незабвенный Матроскин и обаятельнейший похожий на Табакова Гардфильд...А еще – помимо театра и кино – телеспектакли, завоевавшие популярность и способствовавшие популярности самого Табакова.Он любил окружить себя молодыми и всегда считал, что молодым надо помогать и надо их продвигать. Он и сам был молод. И остался таким. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

