Какой сегодня праздник: 17 августа
Какой сегодня праздник: 17 августа
Какой сегодня праздник: 17 августа
Какой сегодня праздник: 17 августа
Сегодня во всем мире отмечают День секонд-хенда, 122 года назад Джозеф Пулитцер учредил самую популярную на сегодняшний день журналистскую премию, еще в этот... РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День секонд-хенда, 122 года назад Джозеф Пулитцер учредил самую популярную на сегодняшний день журналистскую премию, еще в этот день родились Роберт Де Ниро и Олег Табаков.Что празднуют в мире17 августа во всем мире отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. По статистике, секонд-хендами пользуется 70% жителей земного шара.В Таджикистане отмечают День работников железной дороги, в Габоне и Индонезии – День независимости. Еще сегодня можно отметить День любимого дивана, День благодарности черным котам или даже День лысых ежиков.Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.Знаменательные события17 августа 1903 года была учреждена Пулитцеровская премия, которой отмечают лучших журналистов мира. Ее создатель – газетный магнат венгерско-еврейского происхождения Джозеф Пулитцер. Премия ежегодно вручается в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке.17 августа 1928 года в Москве был открыт легендарный стадион "Динамо". В тот день на нем прошел первый матч между сборной Белорусской ССР и рабочим клубом Швейцарии. Стадион за время своего существования переживал несколько масштабных реконструкций, но даже во время Великой Отечественной войны продолжал работать: 18 июля 1944 года там прошел футбольный матч "Динамо" – "Торпедо".17 августа 1970 года была запущена советская межпланетная станция для изучения Венеры и космического пространства "Венера-7". Этот аппарат впервые в мире смог совершить мягкую посадку на поверхность планеты. Благодаря данным, которые успел передать аппарат до выхода из строя, ученым удалось рассчитать распределение температуры на планете и давление.Кто родился17 августа 1926 года родился будущий лидер КНР Цзян Цземинь. Еще в 40-е годы прошлого века он понял, что будущее Китая – коммунизм, и отдал себя партийному делу. 30 лет работал в китайском машиностроении, потом в различных госкомитетах, дальше – министром электронной промышленности. В 1993 году стал председателем КНР. На этой должности пробыл до 2003 года. Но даже после ухода он сохранил влияние на политику Китая.17 августа 1935 года в семье врачей родился Олег Табаков, один из самых популярных советских и российских актеров, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Народный артист СССР и лауреат множества премий. "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Полеты во сне и наяву" – далеко не полный перечень фильмов с любимым артистом, которые советуем пересмотреть.17 августа 1942 года в Баку родился один из самых популярных певцов Советского Союза – Муслим Магомаев. Ему просто суждено было выступать на сцене: отец был театральным художником, мать – драматической актрисой. На первое свое выступление в ДК бакинских моряков Муслим пришел тайно от родителей, поскольку те боялись, что 15-летний парень потеряет голос из-за ранних концертов. С тех пор он выступал на лучших мировых сценах, включая театр "Ла Скала" в Милане и театре "Олимпия" в Париже.Роберт Де Ниро – один из самых популярных актеров, которых миру подарил Голливуд, родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке в семье художников. С детства мальчика приобщали к искусству: он участвовал в школьных постановках, посещал актерские и театральные студии. В 1963 году впервые снялся в фильме. Им стала лента Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". Переломной в его творчестве стала роль Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец 2". За нее он получает "Оскар" в номинации "лучшая роль второго плана". Еще один "Оскар" – за роль в фильме "Бешеный бык" Мартина Скорсезе. После этого он снимается в культовых лентах "Успеть до полуночи", "Славные парни", "Анализируй это", "Знакомство с родителями" и "Мой парень – псих".Еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Николай Добрынин, советская и российская певица Наталья Ветлицкая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, космос, история, кинематограф, музыка, культура, искусство
Какой сегодня праздник: 17 августа

Что празднуют в России и в мире 17 августа

00:00 17.08.2025
 
Автоматическая межпланетная станция "Венера-7"
Автоматическая межпланетная станция Венера-7 - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День секонд-хенда, 122 года назад Джозеф Пулитцер учредил самую популярную на сегодняшний день журналистскую премию, еще в этот день родились Роберт Де Ниро и Олег Табаков.

Что празднуют в мире

17 августа во всем мире отмечается День комиссионного магазина или День секонд-хенда. По статистике, секонд-хендами пользуется 70% жителей земного шара.
В Таджикистане отмечают День работников железной дороги, в Габоне и Индонезии – День независимости. Еще сегодня можно отметить День любимого дивана, День благодарности черным котам или даже День лысых ежиков.
Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.

Знаменательные события

17 августа 1903 года была учреждена Пулитцеровская премия, которой отмечают лучших журналистов мира. Ее создатель – газетный магнат венгерско-еврейского происхождения Джозеф Пулитцер. Премия ежегодно вручается в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке.
17 августа 1928 года в Москве был открыт легендарный стадион "Динамо". В тот день на нем прошел первый матч между сборной Белорусской ССР и рабочим клубом Швейцарии. Стадион за время своего существования переживал несколько масштабных реконструкций, но даже во время Великой Отечественной войны продолжал работать: 18 июля 1944 года там прошел футбольный матч "Динамо" – "Торпедо".
17 августа 1970 года была запущена советская межпланетная станция для изучения Венеры и космического пространства "Венера-7". Этот аппарат впервые в мире смог совершить мягкую посадку на поверхность планеты. Благодаря данным, которые успел передать аппарат до выхода из строя, ученым удалось рассчитать распределение температуры на планете и давление.

Кто родился

17 августа 1926 года родился будущий лидер КНР Цзян Цземинь. Еще в 40-е годы прошлого века он понял, что будущее Китая – коммунизм, и отдал себя партийному делу. 30 лет работал в китайском машиностроении, потом в различных госкомитетах, дальше – министром электронной промышленности. В 1993 году стал председателем КНР. На этой должности пробыл до 2003 года. Но даже после ухода он сохранил влияние на политику Китая.
17 августа 1935 года в семье врачей родился Олег Табаков, один из самых популярных советских и российских актеров, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Народный артист СССР и лауреат множества премий. "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Полеты во сне и наяву" – далеко не полный перечень фильмов с любимым артистом, которые советуем пересмотреть.
17 августа 1942 года в Баку родился один из самых популярных певцов Советского Союза – Муслим Магомаев. Ему просто суждено было выступать на сцене: отец был театральным художником, мать – драматической актрисой. На первое свое выступление в ДК бакинских моряков Муслим пришел тайно от родителей, поскольку те боялись, что 15-летний парень потеряет голос из-за ранних концертов. С тех пор он выступал на лучших мировых сценах, включая театр "Ла Скала" в Милане и театре "Олимпия" в Париже.
Роберт Де Ниро – один из самых популярных актеров, которых миру подарил Голливуд, родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке в семье художников. С детства мальчика приобщали к искусству: он участвовал в школьных постановках, посещал актерские и театральные студии. В 1963 году впервые снялся в фильме. Им стала лента Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка". Переломной в его творчестве стала роль Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец 2". За нее он получает "Оскар" в номинации "лучшая роль второго плана". Еще один "Оскар" – за роль в фильме "Бешеный бык" Мартина Скорсезе. После этого он снимается в культовых лентах "Успеть до полуночи", "Славные парни", "Анализируй это", "Знакомство с родителями" и "Мой парень – псих".
Еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Николай Добрынин, советская и российская певица Наталья Ветлицкая.
