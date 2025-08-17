https://crimea.ria.ru/20250817/iz-za-atak-vsu-v-belgorode-zakryli-torgovye-tsentry-rynki-i-parki-1148784370.html

Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки

Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки - РИА Новости Крым, 17.08.2025

Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки

На фоне беспилотных ударов ВСУ в Белгороде торговые центры, рынки и парки не будут работать в воскресенье, бюджетники начнут неделю в дистанционном режиме,... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T08:57

2025-08-17T08:57

2025-08-17T08:57

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На фоне беспилотных ударов ВСУ в Белгороде торговые центры, рынки и парки не будут работать в воскресенье, бюджетники начнут неделю в дистанционном режиме, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.И сообщил, что в понедельник все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений, уточнил Гладков. В таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования Белгорода – порядок работы определяет мэр Валентин Демидов.Губернатор обратился ко всем федеральным, частным структурам с просьбой по возможности максимально оставить своих работников дома на дистанционном формате работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250817/pri-atake-bpla-na-voronezhskuyu-oblast-zagorelsya-rynok-i-povrezhdena-lep-1148782690.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)