Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
2025-08-17T08:57
2025-08-17T08:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На фоне беспилотных ударов ВСУ в Белгороде торговые центры, рынки и парки не будут работать в воскресенье, бюджетники начнут неделю в дистанционном режиме, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.И сообщил, что в понедельник все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений, уточнил Гладков. В таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования Белгорода – порядок работы определяет мэр Валентин Демидов.Губернатор обратился ко всем федеральным, частным структурам с просьбой по возможности максимально оставить своих работников дома на дистанционном формате работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На фоне беспилотных ударов ВСУ в Белгороде торговые центры, рынки и парки не будут работать в воскресенье, бюджетники начнут неделю в дистанционном режиме, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

"В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут... К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", – проинформировал губернатор.

И сообщил, что в понедельник все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений, уточнил Гладков. В таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования Белгорода – порядок работы определяет мэр Валентин Демидов.
Губернатор обратился ко всем федеральным, частным структурам с просьбой по возможности максимально оставить своих работников дома на дистанционном формате работы.
