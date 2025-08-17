https://crimea.ria.ru/20250817/iz-za-atak-vsu-v-belgorode-zakryli-torgovye-tsentry-rynki-i-parki-1148784370.html
Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
2025-08-17T08:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На фоне беспилотных ударов ВСУ в Белгороде торговые центры, рынки и парки не будут работать в воскресенье, бюджетники начнут неделю в дистанционном режиме, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.И сообщил, что в понедельник все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений, уточнил Гладков. В таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования Белгорода – порядок работы определяет мэр Валентин Демидов.Губернатор обратился ко всем федеральным, частным структурам с просьбой по возможности максимально оставить своих работников дома на дистанционном формате работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
