Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров

Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров

Крупный ландшафтный пожар в селе Трудолюбово Симферопольского района Крыма полностью ликвидирован, сообщают в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 17.08.2025

СИФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в селе Трудолюбово Симферопольского района Крыма полностью ликвидирован, сообщают в главке МЧС России по РК.Огонь под Симферополем вспыхнул в субботу днем, площадь пожара составила 200 гектаров. Сообщение о локализации возгорания поступило в 16:40. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей удалось пресечь распространение огня на населенный пункт.По данным министерства, тушение осложняли погодные условия: устойчивая жаркая погода. Для ликвидации пожара использовали водоподвозящую технику, тракторы, хлопушки и ранцевые огнетушители.В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, в Симферопольском районе полуострова в ночь с четверга на пятницу потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее ландшафтный пожар произошел у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектара. 11 августа крупный ландшафтный пожар на площади 450 гектаров ликвидировали в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово потушили на 20 гектарах.Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.Главная причина возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в КраснодареКрупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часовОрджоникидзе под Феодосией отбили от огня

