Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе

Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе

2025-08-17T19:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На следующей неделе погода на полуострове сохранит "идеальный летний характер": антициклон обеспечит ясное небо и стабильный температурный фон. Лишь во вторник из-за прохождения сухого холодного фронта усилится ветер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Он прогнозирует, что в понедельник ночью в Симферополе ожидается +13…+16 градусов, на побережье – до +20. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+33, в целом по Крыму – до +34.Во вторник прохождение сухого холодного фронта принесет лишь усиление ветра до 15–20 м/с и кратковременное снижение дневной температуры: в Симферополе — до +27… +30, по региону – до +26…+31 градусов.С середины недели и до следующих выходных установится устойчивая жаркая погода. Ночами в столице республики будет от 13 до 18 градусов тепла, на побережье – до +21. Днем – 28-33 выше нуля, в континентальных районах местами до +35.Температура воды, по словам эксперта, у побережья сохранится на уровне +25…+26 градусов. По его оценке, комфортные условия продлятся и в начале сентября, поддерживая бархатный сезон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилЭкватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

