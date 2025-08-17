https://crimea.ria.ru/20250817/antitsiklon-i-sukhoy-kholodnyy-front-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1148726225.html
Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе
Антициклон и сухой холодный фронт: погода в Крыму на следующей неделе
На следующей неделе погода на полуострове сохранит "идеальный летний характер": антициклон обеспечит ясное небо и стабильный температурный фон. Лишь во вторник... РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На следующей неделе погода на полуострове сохранит "идеальный летний характер": антициклон обеспечит ясное небо и стабильный температурный фон. Лишь во вторник из-за прохождения сухого холодного фронта усилится ветер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Он прогнозирует, что в понедельник ночью в Симферополе ожидается +13…+16 градусов, на побережье – до +20. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+33, в целом по Крыму – до +34.Во вторник прохождение сухого холодного фронта принесет лишь усиление ветра до 15–20 м/с и кратковременное снижение дневной температуры: в Симферополе — до +27… +30, по региону – до +26…+31 градусов.С середины недели и до следующих выходных установится устойчивая жаркая погода. Ночами в столице республики будет от 13 до 18 градусов тепла, на побережье – до +21. Днем – 28-33 выше нуля, в континентальных районах местами до +35.Температура воды, по словам эксперта, у побережья сохранится на уровне +25…+26 градусов. По его оценке, комфортные условия продлятся и в начале сентября, поддерживая бархатный сезон.
https://crimea.ria.ru/20250811/sezony-pogody-na-planete-globalno-menyayutsya-klimatolog-iz-kryma-vakhrushev-1148477175.html
