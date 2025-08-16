https://crimea.ria.ru/20250816/v-ryazanskoy-oblasti-spasli-esche-odnogo-cheloveka-i-nashli-chetverykh-pogibshikh-1148761052.html
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T01:18
2025-08-16T01:18
2025-08-16T01:18
рязанская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148760802_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_e08fa3bbf412d68a45d92dd744d28430.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что под завалами нашли также тела четырех погибших.По данным МЧС, на данный момент известно о 129-ти пострадавших. Девять из них погибли. Работы на месте продолжаются.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Работы по поиску людей продолжатся в течение всей ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148760802_21:0:920:674_1920x0_80_0_0_0eb8e222eeee9e20f26843fa1f8fac4c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
В Рязанской области после ЧП число погибших выросло до девяти человек