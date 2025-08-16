Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших - РИА Новости Крым, 16.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250816/v-ryazanskoy-oblasti-spasli-esche-odnogo-cheloveka-i-nashli-chetverykh-pogibshikh-1148761052.html
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T01:18
2025-08-16T01:18
рязанская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148760802_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_e08fa3bbf412d68a45d92dd744d28430.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что под завалами нашли также тела четырех погибших.По данным МЧС, на данный момент известно о 129-ти пострадавших. Девять из них погибли. Работы на месте продолжаются.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Работы по поиску людей продолжатся в течение всей ночи.
рязанская область
рязанская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших

В Рязанской области после ЧП число погибших выросло до девяти человек

01:18 16.08.2025
 
© МЧС РоссииВ Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что под завалами нашли также тела четырех погибших.
"Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на данный момент известно о 129-ти пострадавших. Девять из них погибли. Работы на месте продолжаются.
Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Работы по поиску людей продолжатся в течение всей ночи.
Рязанская областьПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПожар
 
