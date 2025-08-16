https://crimea.ria.ru/20250816/v-ryazanskoy-oblasti-spasli-esche-odnogo-cheloveka-i-nashli-chetverykh-pogibshikh-1148761052.html

В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших

В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших - РИА Новости Крым, 16.08.2025

В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших

2025-08-16

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Еще один человек спасен из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что под завалами нашли также тела четырех погибших.По данным МЧС, на данный момент известно о 129-ти пострадавших. Девять из них погибли. Работы на месте продолжаются.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин. Работы по поиску людей продолжатся в течение всей ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

