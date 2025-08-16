Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы под Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы под Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."Сегодня поступило сообщение о том, что на мысе Капчик в поселке Новый Свет на участке со сложным сыпучим рельефом находиться женщина, которая не может самостоятельно продолжать движение. Требуется помощь спасателей в ее эвакуации. Для оказания помощи выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК, - говорится в сообщении.По данным ведомства, спасатели оперативно обнаружили женщину и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась.
новый свет, "крым-спас", происшествия, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, новости крыма
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы

В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы - МЧС

17:54 16.08.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы
В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму спасателям пришлось снимать женщину с опасной скалы под Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"Сегодня поступило сообщение о том, что на мысе Капчик в поселке Новый Свет на участке со сложным сыпучим рельефом находиться женщина, которая не может самостоятельно продолжать движение. Требуется помощь спасателей в ее эвакуации. Для оказания помощи выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели оперативно обнаружили женщину и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась.
