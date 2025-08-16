https://crimea.ria.ru/20250816/v-krymu-pod-zvezdnym-nebom-proydet-fortepiannyy-kontsert-1148749718.html

В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт

В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт - РИА Новости Крым, 16.08.2025

В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт

Ставший гражданином РФ французский пианист и композитор Николя Челоро выступит в Крымской астрофизической обсерватории под открытым небом, на котором в эти дни... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T08:46

2025-08-16T08:46

2025-08-16T08:46

радио "спутник в крыму"

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

музыка

искусство

крым

новости крыма

бахчисарайский район

звездопад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/43/1114214315_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_11a0d3535657be4f38288cbf91111212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ставший гражданином РФ французский пианист и композитор Николя Челоро выступит в Крымской астрофизической обсерватории под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищный звездопад Персеиды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала автор проекта Ирина Андреева.По ее словам, выступление Николя Челоро пройдет в рамках проекта "Космос внутри", который является продолжением советской традиции в поселке Научном.Выступление талантливого пианиста и композитора пройдет под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищное метеорное явление – звездопад Персеиды."Персеиды можно смотреть невооруженным глазом, потому что в телескоп их не успеешь поймать. Поэтому мы предлагаем взять с собой какие-то коврики, чтобы после концерта можно было выйти просто на поляну и в пик метеорного потока их пролетало около 100 в час. Сейчас немного поменьше, но тем не менее до конца звездопада, до 24 августа, можно увидеть еще достаточно большое количество падающих звезд и загадать желание", - говорит она.В окружении удивительной крымской природы гости вечера смогут услышать авторские произведения Челоро в рамках мультимедийного спектакля "Сказки русского леса", который станет своеобразным поздравлением Крымской астрофизической обсерватории с 80-летием.В июле Челоро на встрече с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной рассказал о своих музыкальных спектаклях и фортепианных циклах "Колокола России", "Сказки русского леса", "Песнь Донбасса" и других, и обсудил перспективы сотрудничества с республикой в сфере культуры.Французский пианист и композитор Николя Челоро несколько лет назад приехал в Россию и остался здесь жить, с 2024 года он гражданин РФ. В 14 лет талантливый музыкант получил золотую медаль консерватории Версаля, а в 18 – премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа. За время своей карьеры он выступал на концертных площадках Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши, а также США, Японии, Турции, Гонконга и других стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абдразаков пообещал развивать культуру в СевастополеЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымский астроном открыл новую комету

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская астрофизическая обсерватория (крао), музыка, искусство , крым, новости крыма, бахчисарайский район, звездопад