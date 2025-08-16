Рейтинг@Mail.ru
В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт
В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт
Ставший гражданином РФ французский пианист и композитор Николя Челоро выступит в Крымской астрофизической обсерватории под открытым небом, на котором в эти дни... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ставший гражданином РФ французский пианист и композитор Николя Челоро выступит в Крымской астрофизической обсерватории под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищный звездопад Персеиды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала автор проекта Ирина Андреева.По ее словам, выступление Николя Челоро пройдет в рамках проекта "Космос внутри", который является продолжением советской традиции в поселке Научном.Выступление талантливого пианиста и композитора пройдет под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищное метеорное явление – звездопад Персеиды."Персеиды можно смотреть невооруженным глазом, потому что в телескоп их не успеешь поймать. Поэтому мы предлагаем взять с собой какие-то коврики, чтобы после концерта можно было выйти просто на поляну и в пик метеорного потока их пролетало около 100 в час. Сейчас немного поменьше, но тем не менее до конца звездопада, до 24 августа, можно увидеть еще достаточно большое количество падающих звезд и загадать желание", - говорит она.В окружении удивительной крымской природы гости вечера смогут услышать авторские произведения Челоро в рамках мультимедийного спектакля "Сказки русского леса", который станет своеобразным поздравлением Крымской астрофизической обсерватории с 80-летием.В июле Челоро на встрече с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной рассказал о своих музыкальных спектаклях и фортепианных циклах "Колокола России", "Сказки русского леса", "Песнь Донбасса" и других, и обсудил перспективы сотрудничества с республикой в сфере культуры.Французский пианист и композитор Николя Челоро несколько лет назад приехал в Россию и остался здесь жить, с 2024 года он гражданин РФ. В 14 лет талантливый музыкант получил золотую медаль консерватории Версаля, а в 18 – премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа. За время своей карьеры он выступал на концертных площадках Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши, а также США, Японии, Турции, Гонконга и других стран.
В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт

В Крымской астрофизической обсерватории под звездами пройдет концерт французского пианиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Ставший гражданином РФ французский пианист и композитор Николя Челоро выступит в Крымской астрофизической обсерватории под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищный звездопад Персеиды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала автор проекта Ирина Андреева.
По ее словам, выступление Николя Челоро пройдет в рамках проекта "Космос внутри", который является продолжением советской традиции в поселке Научном.
"В советское время это место было не только научным центром, но и культурным. Со всего Советского союза сюда приезжали музыканты, поэты, барды, для которых было честью выступить для сотрудников обсерватории. С распадом Союза эти традиции угасли. И сегодня мне хочется, насколько это возможно в нынешних реалиях, их возродить", – поделилась Андреева.
Выступление талантливого пианиста и композитора пройдет под открытым небом, на котором в эти дни можно наблюдать зрелищное метеорное явление – звездопад Персеиды.
"Персеиды можно смотреть невооруженным глазом, потому что в телескоп их не успеешь поймать. Поэтому мы предлагаем взять с собой какие-то коврики, чтобы после концерта можно было выйти просто на поляну и в пик метеорного потока их пролетало около 100 в час. Сейчас немного поменьше, но тем не менее до конца звездопада, до 24 августа, можно увидеть еще достаточно большое количество падающих звезд и загадать желание", - говорит она.
В окружении удивительной крымской природы гости вечера смогут услышать авторские произведения Челоро в рамках мультимедийного спектакля "Сказки русского леса", который станет своеобразным поздравлением Крымской астрофизической обсерватории с 80-летием.

"Крым – это конечно регион для туризма, потому что тут море, солнце. Но также очень важна тут история, и в том числе духовная история, которая чувствуется, например, в Херсонесе, и вообще в Севастополе. Особое вдохновение в Ялте... Разная атмосфера настраивает на определенное настроение, и душа откликается", – сказал музыкант Николя Челоро.

В июле Челоро на встрече с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной рассказал о своих музыкальных спектаклях и фортепианных циклах "Колокола России", "Сказки русского леса", "Песнь Донбасса" и других, и обсудил перспективы сотрудничества с республикой в сфере культуры.
Французский пианист и композитор Николя Челоро несколько лет назад приехал в Россию и остался здесь жить, с 2024 года он гражданин РФ. В 14 лет талантливый музыкант получил золотую медаль консерватории Версаля, а в 18 – премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа. За время своей карьеры он выступал на концертных площадках Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польши, а также США, Японии, Турции, Гонконга и других стран.
Лента новостейМолния