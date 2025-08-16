https://crimea.ria.ru/20250816/v-alzhire-avtobus-upal-s-mosta-v-reku---pogibli-18-chelovek-1148769906.html

В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек

В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек - РИА Новости Крым, 16.08.2025

В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек

16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В алжирском округе Хараш пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате погибли 18 человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает гражданская оборона Алжира, службу цитирует РИА Новости.По данным ведомства, трагедия произошла в муниципалитете аль-Мухаммадия округа Хараш, когда пассажирский автобус двигался по мосту над рекой в направлении Эль-Хава аль-Джамиль.Уточняется, что двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.Для ликвидации последствий ДТП, согласно отчету гражданской обороны, задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.Ранее 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушкиСтолкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли четверо

