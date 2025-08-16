В Алжире автобус упал с моста в реку - погибли 18 человек

https://crimea.ria.ru/20250816/v-alzhire-avtobus-upal-s-mosta-v-reku---pogibli-18-chelovek-1148769906.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В алжирском округе Хараш пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате погибли 18 человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает гражданская оборона Алжира, службу цитирует РИА Новости.По данным ведомства, трагедия произошла в муниципалитете аль-Мухаммадия округа Хараш, когда пассажирский автобус двигался по мосту над рекой в направлении Эль-Хава аль-Джамиль.Уточняется, что двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.Для ликвидации последствий ДТП, согласно отчету гражданской обороны, задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.Ранее 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте.
12:15 16.08.2025 (обновлено: 12:28 16.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. В алжирском округе Хараш пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате погибли 18 человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщает гражданская оборона Алжира, службу цитирует РИА Новости.
По данным ведомства, трагедия произошла в муниципалитете аль-Мухаммадия округа Хараш, когда пассажирский автобус двигался по мосту над рекой в направлении Эль-Хава аль-Джамиль.
"Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки... Погибли 18 человек и еще девять ранены", – сказано в заявлении.
Уточняется, что двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Для ликвидации последствий ДТП, согласно отчету гражданской обороны, задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.
Ранее 39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
