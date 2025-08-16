https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-raskryl-podrobnosti-vstrechi-s-putinym-i-razgovora-s-zelenskim-1148770285.html

Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским

Беседа с Владимиром Путиным в Анкоридже и телефонный разговор с Владимиром Зеленским прошли успешно, сообщил президент США Дональд Трамп.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Беседа с Владимиром Путиным в Анкоридже и телефонный разговор с Владимиром Зеленским прошли успешно, сообщил президент США Дональд Трамп.Глава Белого дома уточнил, что затем пообщался с Зеленским и европейскими лидерами, все стороны пришли к согласию, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Трамп добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник.Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.В последний раз Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. В тот день должно было быть подписано соглашение о так называемой совместной разработке украинских недр, однако сделка не состоялась, а беседа обернулась скандалом.Президент США тогда отчитал Зеленского, потребовал прекратить критиковать президента РФ Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. Глава киевского режима пытался оправдываться, но в итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по УкраинеВ Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на АляскеУкраина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц

