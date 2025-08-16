Сражение на Черной речке: роковое поражение русской армии

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 170 лет назад, 16 августа 1855 года, под Севастополем произошло сражение Крымской войны у реки Черная. Объединенные франко-сардинские войска, насчитывавшие 60 тысяч человек, нанесли поражение 54-тысячной русской армии под командованием князя Михаила Горчакова.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Целью наступления русских войск на Черной речке было заставить противника снять осаду Севастополя. Укрепленная франко-сардинская позиция находилась на Федюхиных высотах и на всем протяжении была прикрыта рекой. В ходе сражения русские войска должны были перейти реку и захватить высоты.В ходе атаки русским солдатам удалось потеснить противника с позиций на правом берегу Черной речки. Однако затем они были отброшены французами и под огнем вражеской артиллерии и стрелков понесли большие потери.Убедившись, что добиться успеха не получится, Горчаков приказал прекратить сражение. Российские войска потеряли убитыми и ранеными 11 генералов, 249 офицеров и около 8000 нижних чинов. Потери союзников были значительно меньше – менее 2000 человек.Военные историки констатируют, что главной причиной поражения стали роковые ошибки русского командования, в первую очередь решение пойти на хорошо укрепленные позиции противника лобовой атакой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 170 лет назад, 16 августа 1855 года, под Севастополем произошло сражение Крымской войны у реки Черная. Объединенные франко-сардинские войска, насчитывавшие 60 тысяч человек, нанесли поражение 54-тысячной русской армии под командованием князя Михаила Горчакова.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Целью наступления русских войск на Черной речке было заставить противника снять осаду Севастополя. Укрепленная франко-сардинская позиция находилась на Федюхиных высотах и на всем протяжении была прикрыта рекой. В ходе сражения русские войска должны были перейти реку и захватить высоты.
В ходе атаки русским солдатам удалось потеснить противника с позиций на правом берегу Черной речки. Однако затем они были отброшены французами и под огнем вражеской артиллерии и стрелков понесли большие потери.
Хотя русские войска проявили беспримерные стойкость и героизм, они были ослаблены потерями. Также не было возможности подтянуть резервы. В результате российские бойцы были вынуждены отступить по всему фронту.
Убедившись, что добиться успеха не получится, Горчаков приказал прекратить сражение. Российские войска потеряли убитыми и ранеными 11 генералов, 249 офицеров и около 8000 нижних чинов. Потери союзников были значительно меньше – менее 2000 человек.
Военные историки констатируют, что главной причиной поражения стали роковые ошибки русского командования, в первую очередь решение пойти на хорошо укрепленные позиции противника лобовой атакой.
Следствием поражения на Черной речке стала невозможность оказать помощь гарнизону Севастополя силами полевой армии. Союзные силы вновь приступили к бомбардировке города, что в итоге завершилось падением морской крепости.
