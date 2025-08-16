Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Трампа завершены - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа завершены
Переговоры Путина и Трампа завершены - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа завершены
Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T01:16
2025-08-16T01:22
аляска
владимир путин (политик)
дональд трамп
россия
сша
встреча путина и трампа на аляске
переговоры
переговоры путина и трампа
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
аляска
россия
сша
Переговоры Путина и Трампа завершены

Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились – Кремль

01:16 16.08.2025 (обновлено: 01:22 16.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля.
"Переговоры в узком составе завершились", - говорится в сообщении.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
02:32Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
02:26Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
02:14"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
02:09Путин пригласил Трампа в Москву
01:57Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
01:18В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
01:16Переговоры Путина и Трампа завершены
00:01Какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
23:11Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
22:38ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое
22:31Переговоры Путина и Трампа стартовали
22:17ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека
22:13Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
21:55Путин прибыл на Аляску
21:42Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
21:22Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
21:00Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
20:40Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
20:24Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой аварией
