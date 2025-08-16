https://crimea.ria.ru/20250816/peregovory-putina-i-trampa-zaversheny-1148760920.html

Переговоры Путина и Трампа завершены

Переговоры Путина и Трампа завершены - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Переговоры Путина и Трампа завершены

Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T01:16

2025-08-16T01:16

2025-08-16T01:22

аляска

владимир путин (политик)

дональд трамп

россия

сша

встреча путина и трампа на аляске

переговоры

переговоры путина и трампа

политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148760629_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_5861b47ba60f5c81e0fa52216c2748ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

аляска

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, встреча путина и трампа на аляске, переговоры, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, новости