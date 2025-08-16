Переговоры Путина и Трампа завершены
Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились – Кремль
01:16 16.08.2025 (обновлено: 01:22 16.08.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске в узком составе завершены, сообщает пресс-служба Кремля.
"Переговоры в узком составе завершились", - говорится в сообщении.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
