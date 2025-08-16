Рейтинг@Mail.ru
Огонь прошел 200 гектаров: пожар под Симферополем тушат 126 человек - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Огонь прошел 200 гектаров: пожар под Симферополем тушат 126 человек
Пожар под Симферополем тушат 126 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T16:21
2025-08-16T16:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Пожар под Симферополем тушат 126 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи с. Трудолюбово. На месте работают отделения огнеборцев МЧС России, аэромобильная группировка Главного управления, Служба пожаротушения, техника администрации. Принимаются все необходимые действия для ликвидации угрозы распространения огня из-за сухой и жаркой погоды", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на месте работает водоподвозящая техника, тракторы, применяются хлопушки и ранцевые огнетушители. Предварительная площадь пройденная огнем составляет 200 Га. Всего к тушению привлечено 126 человек и 25 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:21 16.08.2025 (обновлено: 16:24 16.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Пожар под Симферополем тушат 126 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи с. Трудолюбово. На месте работают отделения огнеборцев МЧС России, аэромобильная группировка Главного управления, Служба пожаротушения, техника администрации. Принимаются все необходимые действия для ликвидации угрозы распространения огня из-за сухой и жаркой погоды", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работает водоподвозящая техника, тракторы, применяются хлопушки и ранцевые огнетушители. Предварительная площадь пройденная огнем составляет 200 Га. Всего к тушению привлечено 126 человек и 25 единиц техники.
