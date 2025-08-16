https://crimea.ria.ru/20250816/obstanovka-v-zone-svo-armiya-rf-nastupaet--kiev-poteryal-1315-boevikov-1148770649.html

Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков

Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков

Подразделения ВС РФ продолжили продвигаться на разных направлениях в зоне СВО вглубь обороны противника, который за сутки потерял 1315 боевиков. Это следует из... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T13:23

2025-08-16T13:23

2025-08-16T13:23

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124712_0:151:736:565_1920x0_80_0_0_71b63b69ff196622d19297e267c68a9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ продолжили продвигаться на разных направлениях в зоне СВО вглубь обороны противника, который за сутки потерял 1315 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери – свыше 400 военнослужащих – враг понес в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые "продолжили продвижение в глубину обороны противника"."Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Андреевка, Димитров, Красноармейск, Муравка, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки освободили в ДНР Колодези и поразили формирования бригад ВСУ в районе населенных пунктов Карповка, Шандриголово и Среднее. Также российские бойцы разбили врага в районе Купянска, Боровской, Андреевки, Осиново, Песчаного и Петропавловки в Харьковской области. Потери ВСУ здесь составили до 230 военнослужащих.В то же время подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Вороное в Днепропетровской области и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны.Враг потерпел поражение в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь в Днепропетровской области, а также под Новодаровкой в Запорожской области и в районе Камышевахи в ДНР."Противник потерял более 215 военнослужащих", – отметили в военном ведомстве.Еще более 220 военнослужащих ВСУ потеряли отступая перед подразделениями "Южной" группировки войск, которые, по информации Минобороны, "улучшили положение по переднему краю".Одновременно подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в Сумской области. Противник был разбит в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка.Кроме того, на Харьковском направлении, в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица в Харьковской области, были поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, которые потеряли свыше 170 боевиков.Тем временем подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк в Херсонской области, а также в районе села Степовое в Запорожской области. Здесь за сутки, по данным Минобороны, уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ.Всего за этот период оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники и летательные аппараты подразделений ВС РФ поразили склады боеприпасов, военно-технического имущества, а также места хранения БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.Ранее сегодня стало известно, что армия РФ освободила Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. А накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Александроград в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков 29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф