На Солнце начала расти крупная корональная дыра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупная корональная дыра уже несколько дней формируется в центре видимой с Земли стороны Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Как отмечают ученые, в области дыры, судя по всему, должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, так как сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко.По прогнозам специалистов, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 августа выйти на необычно высокий уровень в диапазоне 800-900 км/с, что вдвое превышает обычные значения.Ранее ученые сообщили, что 17 августа рядом с Землей на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты пройдет астероид диаметром 50 метров. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупная корональная дыра уже несколько дней формируется в центре видимой с Земли стороны Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%", - говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, в области дыры, судя по всему, должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, так как сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко.
По прогнозам специалистов, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 августа выйти на необычно высокий уровень в диапазоне 800-900 км/с, что вдвое превышает обычные значения.
"На настоящий момент это видится как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку на масштабах 7-10 дней. До этого момента, в том числе на ближайших выходных, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным", - уточнили в Лаборатории.
Ранее ученые сообщили, что 17 августа рядом с Землей на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты пройдет астероид диаметром 50 метров
. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов.
