На Солнце начала расти крупная корональная дыра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крупная корональная дыра уже несколько дней формируется в центре видимой с Земли стороны Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Как отмечают ученые, в области дыры, судя по всему, должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, так как сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко.По прогнозам специалистов, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнет расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 августа выйти на необычно высокий уровень в диапазоне 800-900 км/с, что вдвое превышает обычные значения.Ранее ученые сообщили, что 17 августа рядом с Землей на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты пройдет астероид диаметром 50 метров. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории Крымский астроном открыл новую кометуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

