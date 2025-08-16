Рейтинг@Mail.ru
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Мужчина и его 13-летний сын погибли от удара дрона, атаковавшего их автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T17:14
2025-08-16T17:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и его 13-летний сын погибли от удара дрона, атаковавшего их автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячечслав Гладков сообщал о пяти мирных жителях, пострадавших из-за атак ударных беспилотников с самого утра субботы.Так, по его словам, в селе Безлюдовка женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Позже четверо мужчин получили различные осколочные ранения в результате детонации дронов на проезжей части и во дворе многоквартирного дома, а также при ударах беспилотников по зданию и автомобилю.Накануне сообщалось, что за сутки в приграничье РФ погибли четыре мирных жителя и еще 48 получили ранения разной степени тяжести.
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Отец и сын погибли при атаке дрона на машину в Рыльском районе Курской области

17:14 16.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и его 13-летний сын погибли от удара дрона, атаковавшего их автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, в результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52-х лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте. Искренние соболезнования семье", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячечслав Гладков сообщал о пяти мирных жителях, пострадавших из-за атак ударных беспилотников с самого утра субботы.
Так, по его словам, в селе Безлюдовка женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Позже четверо мужчин получили различные осколочные ранения в результате детонации дронов на проезжей части и во дворе многоквартирного дома, а также при ударах беспилотников по зданию и автомобилю.
Накануне сообщалось, что за сутки в приграничье РФ погибли четыре мирных жителя и еще 48 получили ранения разной степени тяжести.
