Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Мужчина и его 13-летний сын погибли от удара дрона, атаковавшего их автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T17:14
2025-08-16T17:14
2025-08-16T17:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и его 13-летний сын погибли от удара дрона, атаковавшего их автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячечслав Гладков сообщал о пяти мирных жителях, пострадавших из-за атак ударных беспилотников с самого утра субботы.Так, по его словам, в селе Безлюдовка женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Позже четверо мужчин получили различные осколочные ранения в результате детонации дронов на проезжей части и во дворе многоквартирного дома, а также при ударах беспилотников по зданию и автомобилю.Накануне сообщалось, что за сутки в приграничье РФ погибли четыре мирных жителя и еще 48 получили ранения разной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: силы ПВО сбили шесть беспилотников над Крымом Обстановка в зоне СВО: армия РФ наступает – Киев потерял 1315 боевиков Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
