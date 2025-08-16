Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 7 утра.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 7 утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
