Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T07:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 7 утра.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
2025
Новости
