https://crimea.ria.ru/20250816/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-18-chasov-1148776620.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов

На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T18:04

2025-08-16T18:04

2025-08-16T18:04

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688700_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_61ebe2074648f509b642a0a15642f971.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 18 часов.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань