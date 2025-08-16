https://crimea.ria.ru/20250816/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-18-chasov-1148776620.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T18:04
2025-08-16T18:04
2025-08-16T18:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 18 часов.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас - в трехчасовой очереди стоит почти тысяча машин