Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов
На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T18:04
2025-08-16T18:04
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 18 часов.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
керчь
тамань
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 18 часов

Крымский мост сейчас - в трехчасовой очереди стоит почти тысяча машин

18:04 16.08.2025
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, теперь в ней уже 950 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 18 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах Крыма
 
