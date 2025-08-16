Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250816/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-11-utra-1148768700.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра
На Крымском мосту с раннего утра продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 11... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T11:05
2025-08-16T11:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_00034860732380dce8401238c45651a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с раннего утра продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 11 утра.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_189ec69a4979d830e13ac76260301b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра

Очередь на Крымский мост утроилась за утро - обстановка на 11 часов

11:05 16.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с раннего утра продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 11 утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Крымский мост сейчас - обстановка на 11 утра
10:55Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон
10:30В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске
10:19Крым получит полмиллиарда на строительство дороги Симферополь – Ялта
10:07Встреча Путина и Трампа: как отреагировали в разных странах
09:48Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
09:15Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым
08:55Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 11
08:46В Крыму под звездным небом пройдет фортепианный концерт
08:13Сражение на Черной речке: роковое поражение русской армии
07:48На Солнце начала расти крупная корональная дыра
07:27Косачев: саммит на Аляске - совместный успех президентов РФ и США
07:2229 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России
07:19Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
07:10Победа Путина и неоднозначные итоги - мировые СМИ о саммите на Аляске
07:03В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
06:37В ООН оценили встречу лидеров России и США
05:09Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
05:01Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
04:52C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
Лента новостейМолния