Какой будет погода в Крыму в субботу

"Азорский антициклон продолжит формировать погоду в Крыму, поэтому по-прежнему сухо и жарко. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +23; днем 16 августа +26…31, в горах +20…25", - уточнили синоптики.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +29...31.