Какой будет погода в Крыму в субботу
Какой будет погода в Крыму в субботу
Какой будет погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Какой будет погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается ясная и комфортно жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-16T00:01
2025-08-15T20:17
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0e/1119047689_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a00d03eb526ad0d521b732f1e03e5544.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается ясная и комфортно жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +29...31.
Какой будет погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу ожидается ясная погода и до 31 градуса тепла

00:01 16.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы в Коктебеле
Туристы в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается ясная и комфортно жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Азорский антициклон продолжит формировать погоду в Крыму, поэтому по-прежнему сухо и жарко. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +23; днем 16 августа +26…31, в горах +20…25", - уточнили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ясно. Ночью температура воздуха составит +20...22, днем +29...31.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
