29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России

Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани

