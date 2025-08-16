Рейтинг@Mail.ru
29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.08.2025
29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России
29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.08.2025
29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России
Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T07:22
2025-08-16T07:23
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
азовское море
кубань
пво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
азовское море
кубань
министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, азовское море, кубань, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России

29 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России - Минобороны

07:22 16.08.2025 (обновлено: 07:23 16.08.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАзовское мореКубаньПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
