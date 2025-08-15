https://crimea.ria.ru/20250815/vykhodnye-v-krymu-proydut-pod-palyaschim-solntsem-i-bez-edinogo-oblaka-1148726315.html
Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
В Крыму предстоящие выходные пройдут под ясным небом и с температурой воздуха до +35 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму предстоящие выходные пройдут под ясным небом и с температурой воздуха до +35 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в пятницу погода останется солнечной и теплой. В Симферополе температура достигнет +28… 31 градусов, по Крыму - +27… 32. Вечером и ночью ожидается от 11 до 16 градусов выше нуля, на побережье термометры покажут до +19.Ясное небо и жаркая погода будут на полуострове и в субботу: в столице республики воздух прогреется до +29… 32 градусов, в других района Крыма – до +28… 33. В воскресенье Тишковец прогнозирует усиление жары: в Симферополе ожидается до 34 градусов выше нуля, а по полуострову – до +35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухиИз-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиологаАномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
