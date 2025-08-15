Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/vsu-udarili-dronom-po-tsentru-belgoroda---raneny-dva-zhitelya-1148732211.html
ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя - РИА Новости Крым, 15.08.2025
ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T09:11
2025-08-15T09:56
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
атаки всу
происшествия
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148731362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fce4e4b0d8678cf438990a2cc1269bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, второй получил осколочные ранения ног.Он также добавил, что рядом с местом удара находится административное здание, там выбиты стекла. Всего же от атак вражеских БПЛА в городе повреждены остекления и фасады несколько жилых домой – частных и многоквартирных, два легковых автомобиля и еще одно госучреждение."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", – подчеркнул губернатор.В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. А для тех сотрудников, кто не может выполнять свою работу удаленно, руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут. Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте.Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Утром в пятницу ВСУ также атаковали дронами Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего же в ночь на 15 августа дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотникаБеспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненыеМассированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148731362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7c2dceab203c975f2649e4b2ee69874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, происшествия, новости, новости сво
ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя

Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ по центру Белгорода – Гладков

09:11 15.08.2025 (обновлено: 09:56 15.08.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтаки ВСУ на Белгород
Атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, второй получил осколочные ранения ног.
"Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – уточнил Гладков.
Он также добавил, что рядом с местом удара находится административное здание, там выбиты стекла. Всего же от атак вражеских БПЛА в городе повреждены остекления и фасады несколько жилых домой – частных и многоквартирных, два легковых автомобиля и еще одно госучреждение.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", – подчеркнул губернатор.
В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. А для тех сотрудников, кто не может выполнять свою работу удаленно, руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.
Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут. Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Утром в пятницу ВСУ также атаковали дронами Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего же в ночь на 15 августа дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над территорией России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Массированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковАтаки ВСУПроисшествияНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Крымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
10:59Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
10:44ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
10:40На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
10:32В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
10:24В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
09:24Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
09:11ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
08:56Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах
08:46Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад
08:24Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
08:08На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров
07:56Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
07:20Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
Лента новостейМолния