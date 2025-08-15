ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ по центру Белгорода – Гладков
09:11 15.08.2025 (обновлено: 09:56 15.08.2025)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, второй получил осколочные ранения ног.
"Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – уточнил Гладков.
Он также добавил, что рядом с местом удара находится административное здание, там выбиты стекла. Всего же от атак вражеских БПЛА в городе повреждены остекления и фасады несколько жилых домой – частных и многоквартирных, два легковых автомобиля и еще одно госучреждение.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", – подчеркнул губернатор.
В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. А для тех сотрудников, кто не может выполнять свою работу удаленно, руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.
Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут. Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Утром в пятницу ВСУ также атаковали дронами Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего же в ночь на 15 августа дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над территорией России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: