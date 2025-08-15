https://crimea.ria.ru/20250815/vsu-udarili-dronom-po-tsentru-belgoroda---raneny-dva-zhitelya-1148732211.html

ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя

ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя - РИА Новости Крым, 15.08.2025

ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя

Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T09:11

2025-08-15T09:11

2025-08-15T09:56

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

атаки всу

происшествия

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148731362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fce4e4b0d8678cf438990a2cc1269bb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате удара ВСУ беспилотником по центру Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, второй получил осколочные ранения ног.Он также добавил, что рядом с местом удара находится административное здание, там выбиты стекла. Всего же от атак вражеских БПЛА в городе повреждены остекления и фасады несколько жилых домой – частных и многоквартирных, два легковых автомобиля и еще одно госучреждение."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", – подчеркнул губернатор.В Белгородской области из-за постоянных атак со стороны ВСУ все госучреждения должны максимально перейти на дистанционную работу. А для тех сотрудников, кто не может выполнять свою работу удаленно, руководители организаций должны предпринять меры для максимальной безопасности. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут. Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте.Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курске, погибла женщина, пострадали 10 человек. Утром в пятницу ВСУ также атаковали дронами Самарскую область, был закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Всего же в ночь на 15 августа дежурные средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотникаБеспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненыеМассированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, происшествия, новости, новости сво