ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое

ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое

2025-08-15T22:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ многоквартирных жилых домов и школы в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Тяжелые ранения получили 18-летняя девушка и 50-летняя женщина. Также пострадал 38-летний мужчина.Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

