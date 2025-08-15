Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ многоквартирных жилых домов и школы в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Тяжелые ранения получили 18-летняя девушка и 50-летняя женщина. Также пострадал 38-летний мужчина.Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия, новости сво, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое

22:38 15.08.2025
 
Последствия обстрела Донецка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ многоквартирных жилых домов и школы в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В результате прямых попаданий дальнобойного вооружения противника значительные повреждения получили два многоквартирных жилых дома по проспекту Киевскому, также повреждено учебное учреждение (школа). Погибла женщина 1952 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале
Тяжелые ранения получили 18-летняя девушка и 50-летняя женщина. Также пострадал 38-летний мужчина.
Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава ДНР.
Донецк, Донецкая Народная Республика (ДНР), Денис Пушилин, Атаки ВСУ, Обстрелы ВСУ, Новости, Происшествия, Новости СВО, Новые регионы России, Ситуация в Донбассе
 
