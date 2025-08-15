https://crimea.ria.ru/20250815/vsu-obstrelyali-mnogoetazhki-v-donetske--pogibla-zhenschina-i-raneny-troe-1148758892.html
ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое
2025-08-15T22:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ многоквартирных жилых домов и школы в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Тяжелые ранения получили 18-летняя девушка и 50-летняя женщина. Также пострадал 38-летний мужчина.Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, атаки всу, обстрелы всу, новости, происшествия, новости сво, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
