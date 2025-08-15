https://crimea.ria.ru/20250815/vs-rossii-nanesli-udary-po-obektam-vpk-ukrainy-i-tsentram-s-naemnikami--1148744530.html
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками - РИА Новости Крым, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
Вооруженные силы России в течение недели нанесли удары по военно-промышленным объектам Украины и цехам по сборке беспилотников дальнего действия. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T13:45
2025-08-15T13:45
2025-08-15T13:40
министерство обороны рф
россия
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145211567_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ad548496293b0e7717bb682e95c68858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение недели нанесли удары по военно-промышленным объектам Украины и цехам по сборке беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУРоссия сорвала украинскую ракетную программу Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145211567_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0539136281f434768bd631421c20d144.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и цехам по сборке беспилотников