ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками - РИА Новости Крым, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
2025-08-15T13:45
2025-08-15T13:40
министерство обороны рф
россия
новости
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение недели нанесли удары по военно-промышленным объектам Украины и цехам по сборке беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Новости
министерство обороны рф, россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками

13:45 15.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные тушат возгорание после ударов
Украинские пожарные тушат возгорание после ударов
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение недели нанесли удары по военно-промышленным объектам Украины и цехам по сборке беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Поражены:️ объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также ️ центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
 
Министерство обороны РФРоссияНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
