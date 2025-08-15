https://crimea.ria.ru/20250815/v-sevastopole-spasli-turista-s-rvanoy-ranoy-nogi-1148755244.html

В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги

В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги - РИА Новости Крым, 15.08.2025

В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги

Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T20:04

2025-08-15T20:04

2025-08-15T20:04

севастополь

балаклава

происшествия

спасательная служба севастополя

новости севастополя

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148754965_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_91e9e452cbce808d15671f29368c1115.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и помогли спуститься к берегу.Медики доставили туриста в Балаклаву для дальнейшего оказания помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги

севастополь

балаклава

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, балаклава, происшествия, спасательная служба севастополя, новости севастополя, общество, крым