Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/v-sevastopole-spasli-turista-s-rvanoy-ranoy-nogi-1148755244.html
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T20:04
2025-08-15T20:04
севастополь
балаклава
происшествия
спасательная служба севастополя
новости севастополя
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148754965_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_91e9e452cbce808d15671f29368c1115.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и помогли спуститься к берегу.Медики доставили туриста в Балаклаву для дальнейшего оказания помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
севастополь
балаклава
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148754965_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_4adb26892ed957ec85098b76edd6edc6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, балаклава, происшествия, спасательная служба севастополя, новости севастополя, общество, крым
В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги

Спасатели в Севастополе эвакуировали туриста с рваной раной ноги

20:04 15.08.2025
 
© Спасательная служба СевастополяСпасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
Спасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
© Спасательная служба Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Спасательную службу поступил вызов: неподалеку от пляжа "Серебряный" мужчина получил рваную рану ноги и нуждается в помощи. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного подразделения "Таврос", - говорится в сообщении.
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и помогли спуститься к берегу.
© Спасательная служба СевастополяСпасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
Спасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
© Спасательная служба Севастополя
Спасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе

Из-за сложного рельефа побережья, ветра, волнения воды и подводных камней пришлось привлекать дополнительные силы – для эвакуации пострадавшего направили еще один катер с медицинской бригадой на борту.

Медики доставили туриста в Балаклаву для дальнейшего оказания помощи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
 
СевастопольБалаклаваПроисшествияСпасательная служба СевастополяНовости СевастополяОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
19:53Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"
19:41Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
19:21"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
19:06Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
18:53Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
18:20Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
17:57Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск
17:50Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину
17:14В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
16:55Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ
16:38Самая тяжелая победа Суворова: как французскую армию разгромили при Нови
16:08Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – Трамп
15:405 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области
15:39Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нет
15:16В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
14:52Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
14:42Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
14:32Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло
14:19Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
Лента новостейМолния