В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
Спасатели в Севастополе эвакуировали туриста с рваной раной ноги
© Спасательная служба СевастополяСпасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
© Спасательная служба Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали туриста, получившего рваную рану ноги на пляже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Спасательную службу поступил вызов: неподалеку от пляжа "Серебряный" мужчина получил рваную рану ноги и нуждается в помощи. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного подразделения "Таврос", - говорится в сообщении.
Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и помогли спуститься к берегу.
© Спасательная служба СевастополяСпасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
© Спасательная служба Севастополя
Спасение туриста с травмой ноги на Серебряном пляже в Севастополе
Из-за сложного рельефа побережья, ветра, волнения воды и подводных камней пришлось привлекать дополнительные силы – для эвакуации пострадавшего направили еще один катер с медицинской бригадой на борту.
Медики доставили туриста в Балаклаву для дальнейшего оказания помощи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: