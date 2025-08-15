Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети - РИА Новости Крым, 15.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250815/v-sevastopole-muzhchina-poluchil-krupnyy-shtraf-za-oskorbleniya-v-seti-1148733652.html
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 15.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8f91fb90d0faacd43c283e6d8433fce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, 60-летний мужчина, являющийся бывшим муниципальным служащим местной администрации, опубликовал в интернет-мессенджере информацию в неприличной форме.По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд. Свою вину обвиняемая полностью признала.
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, правонарушения, экстремизм
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети

В Севастополе мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания

10:32 15.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, 60-летний мужчина, являющийся бывшим муниципальным служащим местной администрации, опубликовал в интернет-мессенджере информацию в неприличной форме.
"Его сообщения носили оскорбительный характер, явное неуважение к обществу и государству", – сказано в сообщении.
По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд. Свою вину обвиняемая полностью признала.
