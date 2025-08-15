https://crimea.ria.ru/20250815/v-sevastopole-muzhchina-poluchil-krupnyy-shtraf-za-oskorbleniya-v-seti-1148733652.html
В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 60-летний мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей за экстремистские высказывания в Интернете. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, 60-летний мужчина, являющийся бывшим муниципальным служащим местной администрации, опубликовал в интернет-мессенджере информацию в неприличной форме.По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что в Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд. Свою вину обвиняемая полностью признала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизмаКрымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихПризывал к насилию над русскими: крымчанин ответит за экстремизм
