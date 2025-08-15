https://crimea.ria.ru/20250815/v-krymu-zayavili-o-vremennykh-trudnostyakh-s-dostavkoy-benzina-v-region-1148747752.html
В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив.
2025-08-15T15:16
2025-08-15T15:16
2025-08-15T15:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС". "В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки Аи-95 будет восполнен", - заверили в профильном министерстве.
15:16 15.08.2025 (обновлено: 15:37 15.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив.
"В настоящее время существуют временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Республику Крым через Керченский пролив. Одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям. Доставленный объем светлых нефтепродуктов проходит ряд технологических мероприятий перед тем, как топливо будет доставлено в розничную сеть", - говорится в сообщении пресс-службы минтопэнерго РК.
В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС".
"В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки Аи-95 будет восполнен", - заверили в профильном министерстве.
