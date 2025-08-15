https://crimea.ria.ru/20250815/v-krymu-zayavili-o-vremennykh-trudnostyakh-s-dostavkoy-benzina-v-region-1148747752.html

В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако "данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС". "В ближайшее время, по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым, необходимый объем автомобильного бензина марки Аи-95 будет восполнен", - заверили в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановитьОстановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложенияЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд

