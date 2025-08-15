Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
Три единицы оружия и более 150 боеприпасов к ним различного калибра хранил у себя дома 74-летний житель Симферополя. Возбуждено уголовное дело, мужчина может... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T17:14
2025-08-15T17:14
мвд по республике крым
оружие
крым
новости крыма
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Три единицы оружия и более 150 боеприпасов к ним различного калибра хранил у себя дома 74-летний житель Симферополя. Возбуждено уголовное дело, мужчина может получить до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли в результате обыска по месту жительства подозреваемого. Задержанный пояснил, что оружие приобреталось им в период с 2009 по 2011 года в качестве коллекционирования, без цели применения или сбыта.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в МВД.Кроме того, сотрудники полиции напомнили гражданам об уголовной ответственности за изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов. Во избежание наказания необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.Ранее подобный случай произошел в Ялте. Там за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов 51-летний местный житель пойдет под суд. В ходе осмотра дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, конструктивно схожий с револьвером, а также боеприпасы, подходящие к данному типу оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области у женщины дома нашли склад со взрывчаткойГараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналомВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
крым
17:14 15.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Три единицы оружия и более 150 боеприпасов к ним различного калибра хранил у себя дома 74-летний житель Симферополя. Возбуждено уголовное дело, мужчина может получить до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, в оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли в результате обыска по месту жительства подозреваемого. Задержанный пояснил, что оружие приобреталось им в период с 2009 по 2011 года в качестве коллекционирования, без цели применения или сбыта.
"Согласно заключению эксперта, изъятые единицы оружия являются пригодными для производства выстрелов, а патроны – в количестве 134 штук – обладают достаточной поражающей способностью", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в МВД.
Кроме того, сотрудники полиции напомнили гражданам об уголовной ответственности за изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов. Во избежание наказания необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.
Ранее подобный случай произошел в Ялте. Там за хранение без разрешения огнестрельного оружия и самодельных патронов 51-летний местный житель пойдет под суд. В ходе осмотра дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет, конструктивно схожий с револьвером, а также боеприпасы, подходящие к данному типу оружия.
