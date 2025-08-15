Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/v-bakhchisarae-viden-stolb-dyma-chto-izvestno-1148743995.html
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T13:26
2025-08-15T13:26
происшествия
пожар
бахчисарайский район
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148743871_0:99:518:390_1920x0_80_0_0_dcce6e2231e9a3860fb33a40d693c010.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.По данным министерства, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.Ранее крупный лесной пожар произошел в Судаке. Пламя распространилось на две тысячи "квадратов". На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, его потушили за 12 часов.В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, на днях в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148743871_0:47:518:436_1920x0_80_0_0_2986b89131518ce720c82dd52207a0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пожар, бахчисарайский район, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
В Бахчисарае виден столб дыма: что известно

В Бахчисарае горит сухая растительность на площади 300 "квадратов"

13:26 15.08.2025
 
© РИА Новости КрымПод Бахчисараем горит трава на площади 300 квадратов
Под Бахчисараем горит трава на площади 300 квадратов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории г. Бахчисарай. К месту вызова направлены сотрудники МЧС России и лесхоза", – уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее крупный лесной пожар произошел в Судаке. Пламя распространилось на две тысячи "квадратов". На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, его потушили за 12 часов.
В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, на днях в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
Пожар под Симферополем потушили
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
 
ПроисшествияПожарБахчисарайский районКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
14:42Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
14:32Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло
14:19Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
14:09В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
13:45ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
13:36Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
13:26В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
13:20Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
13:18Армия России освободила Александроград в ДНР
13:14Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
12:56Крым в лидерах по числу турпоездок
12:45В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
12:20Крымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
Лента новостейМолния