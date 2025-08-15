В Бахчисарае виден столб дыма: что известно

https://crimea.ria.ru/20250815/v-bakhchisarae-viden-stolb-dyma-chto-izvestno-1148743995.html

В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 15.08.2025

происшествия

пожар

бахчисарайский район

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.По данным министерства, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.Ранее крупный лесной пожар произошел в Судаке. Пламя распространилось на две тысячи "квадратов". На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, его потушили за 12 часов.В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, на днях в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов Пожар под Симферополем потушилиЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

