В Бахчисарае виден столб дыма: что известно

В Бахчисарае горит сухая растительность на площади 300 "квадратов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на открытой территории загорелась сухая растительность на площади 300 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории г. Бахчисарай. К месту вызова направлены сотрудники МЧС России и лесхоза", – уточнили в пресс-службе.
По данным министерства, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее крупный лесной пожар произошел в Судаке. Пламя распространилось на две тысячи "квадратов". На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, лесники, представители местной администрации и волонтеры. Благодаря совместным усилиям распространение пожара в сторону населенного пункта не допущено, его потушили за 12 часов.
В Крыму в летний период ландшафтные пожары случаются почти ежедневно. Так, на днях в Симферопольском районе полуострова потушили крупный ландшафтный пожар в районе трассы "Таврида". Еще днем ранее природный пожар случился у села Скалистое Бахчисарайского района, его потушили на площади 3,5 гектаров. 11 августа крупный ландшафтный пожар потушили на площади 450 гектаров в Белогорском районе Крыма. 10 августа пожар в Симферопольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах.
Особый противопожарный режим начался в Крыму 1 мая, в этот период минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять. Особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
По информации замначальника – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковника внутренней службы Игоря Скуртула, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
