Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева

Украинского шпиона будут судить в Запорожской области - прокуратура Крыма
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Украины, который в Запорожской области передавал спецслужбам Киева координаты военных объектов Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, летом 2022 года, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику службы безопасности Украины сведения о географических координатах, отображающих места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Злоумышленника вычислили и задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело будет направлено в Запорожский областной суд.
Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении 45-летнего севастопольца, который за денежное вознаграждение отправлял украинским спецслужбам фото стоянок кораблей Черноморского флота, а также мест дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии .
