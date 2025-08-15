Рейтинг@Mail.ru
Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости Крым, 15.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250815/ukraintsa-budut-sudit-v-zaporozhskoy-oblasti-za-shpionazh-v-polzu-kieva-1148746061.html
Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Украины, который в Запорожской области передавал спецслужбам Киева координаты
2025-08-15T21:22
2025-08-15T21:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Украины, который в Запорожской области передавал спецслужбам Киева координаты военных объектов Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Злоумышленника вычислили и задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело будет направлено в Запорожский областной суд.Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении 45-летнего севастопольца, который за денежное вознаграждение отправлял украинским спецслужбам фото стоянок кораблей Черноморского флота, а также мест дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в ПодмосковьеВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года
РИА Новости Крым
Новости
Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева

Украинского шпиона будут судить в Запорожской области - прокуратура Крыма

21:22 15.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Украины, который в Запорожской области передавал спецслужбам Киева координаты военных объектов Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, летом 2022 года, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику службы безопасности Украины сведения о географических координатах, отображающих места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Злоумышленника вычислили и задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело будет направлено в Запорожский областной суд.
Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении 45-летнего севастопольца, который за денежное вознаграждение отправлял украинским спецслужбам фото стоянок кораблей Черноморского флота, а также мест дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии .
