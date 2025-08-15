https://crimea.ria.ru/20250815/ukraintsa-budut-sudit-v-zaporozhskoy-oblasti-za-shpionazh-v-polzu-kieva-1148746061.html

Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Украины, который в Запорожской области передавал спецслужбам Киева координаты военных объектов Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Злоумышленника вычислили и задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело будет направлено в Запорожский областной суд.Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении 45-летнего севастопольца, который за денежное вознаграждение отправлял украинским спецслужбам фото стоянок кораблей Черноморского флота, а также мест дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии .

