Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президенты США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко в пятницу провели телефонный разговор, по итогам которого американский лидер принял приглашение главы белорусского государства приехать вместе с семьей в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Отмечается, что лидеры двух стран обсудили "вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину".Достигнута договоренность продолжить контакты.Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске

