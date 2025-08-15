Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад
175 лет назад был воссоздан Свято-Успенский мужской монастырь под Бахчисараем
08:46 15.08.2025 (обновлено: 08:48 15.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 15 августа 1850 года – 175 лет назад – в Бахчисарае был воссоздан Свято-Успенский мужской монастырь. Сегодня эту обитель, корни которой уходят в XV век, называют крымской Лаврой. Об основных вехах в истории святыни - читайте в справке РИА Новости Крым.
По преданию, храм Успения Пресвятой Богородицы получил именно такое название из-за явления чудотворной иконы, которое случилось в день празднования Успения Божией Матери, поэтому храм, вырубленный в скальном массиве, стал Успенским.
Отсюда в 1778 году совершился выход крымских христиан в Приазовье. После переселения православных христиан из Крыма Успенский монастырь пришел в упадок, обитель обезлюдела.
К середине XIX века обитель начинает возрождаться. 15 августа 1850 года, в праздник Успения Богоматери, состоялось торжественное открытие Бахчисарайского скита. Поначалу монахи голодали, жили в холоде, не было подобающих облачений и даже свечей. Постепенно теснили лес виноградники и фруктовые сады, появился скот и пасека.
К началу XX века здесь существовало уже пять храмов, а древняя пещерная церковь в честь Успения Богоматери была несколько расширена.
Во время Крымской войны (1853–1856 годы) монастырь предоставил помещения под госпиталь, здесь работал знаменитый хирург Николай Пирогов. На монастырском кладбище похоронены участники этой войны.
В 1921 г. монастырь закрыли, часть помещений разобрали на стройматериалы.
В годы Великой Отечественной войны в бывшем монастыре также располагался госпиталь. 170 героев освобождения Крыма были похоронены на кладбище в Монастырской балке.
Монастырь возродился снова в 1992 году, после того, как в пещерном храме Митрополит (тогда архиепископ) Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил Божественную литургию с освящением источника. Была восстановлена пещерная Свято-Успенская церковь, отстроена звонница, восстановлены кельи и некоторые хозяйственные постройки, пещерный храм во имя св. апостола и евангелиста Марка и храм во имя Равноапостольных царей Константина и Елены.
Наместником монастыря является архимандрит Силуан. В настоящее время по численности насельников обитель является крупнейшей в Крыму. С октября 2015 года комплекс Успенского пещерного монастыря является объектом культурного наследия федерального значения.
