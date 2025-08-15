https://crimea.ria.ru/20250815/svyato-uspenskiy-muzhskoy-monastyr-v-bakhchisarae-vossozdali-175-let-nazad-1148720865.html

Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад

Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад

15 августа 1850 года – 175 лет назад – в Бахчисарае был воссоздан Свято-Успенский мужской монастырь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 15 августа 1850 года – 175 лет назад – в Бахчисарае был воссоздан Свято-Успенский мужской монастырь. Сегодня эту обитель, корни которой уходят в XV век, называют крымской Лаврой. Об основных вехах в истории святыни - читайте в справке РИА Новости Крым.По преданию, храм Успения Пресвятой Богородицы получил именно такое название из-за явления чудотворной иконы, которое случилось в день празднования Успения Божией Матери, поэтому храм, вырубленный в скальном массиве, стал Успенским.Отсюда в 1778 году совершился выход крымских христиан в Приазовье. После переселения православных христиан из Крыма Успенский монастырь пришел в упадок, обитель обезлюдела.К середине XIX века обитель начинает возрождаться. 15 августа 1850 года, в праздник Успения Богоматери, состоялось торжественное открытие Бахчисарайского скита. Поначалу монахи голодали, жили в холоде, не было подобающих облачений и даже свечей. Постепенно теснили лес виноградники и фруктовые сады, появился скот и пасека.К началу XX века здесь существовало уже пять храмов, а древняя пещерная церковь в честь Успения Богоматери была несколько расширена.Во время Крымской войны (1853–1856 годы) монастырь предоставил помещения под госпиталь, здесь работал знаменитый хирург Николай Пирогов. На монастырском кладбище похоронены участники этой войны.В 1921 г. монастырь закрыли, часть помещений разобрали на стройматериалы.В годы Великой Отечественной войны в бывшем монастыре также располагался госпиталь. 170 героев освобождения Крыма были похоронены на кладбище в Монастырской балке.Монастырь возродился снова в 1992 году, после того, как в пещерном храме Митрополит (тогда архиепископ) Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил Божественную литургию с освящением источника. Была восстановлена пещерная Свято-Успенская церковь, отстроена звонница, восстановлены кельи и некоторые хозяйственные постройки, пещерный храм во имя св. апостола и евангелиста Марка и храм во имя Равноапостольных царей Константина и Елены.Наместником монастыря является архимандрит Силуан. В настоящее время по численности насельников обитель является крупнейшей в Крыму. С октября 2015 года комплекс Успенского пещерного монастыря является объектом культурного наследия федерального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на ХерсонщинеСвято место: самые древние церкви Крыма"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе

