https://crimea.ria.ru/20250815/strela-sorvalas-stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-kranom-v-sevastopole-1148736875.html

Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе

Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе

В Севастополе прокуратура организовала проверку по факту падения башенного крана на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T11:03

2025-08-15T11:03

2025-08-15T11:03

крым

новости севастополя

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148734360_0:108:1179:771_1920x0_80_0_0_d36d0f9e7b55ef2997b84574ef328ae2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура организовала проверку по факту падения башенного крана на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52.На месте происшествия продолжают работать правоохранители, также туда выехал прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия