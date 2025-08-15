Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
Стали известны подробности ЧП с рухнувшим строительным краном в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу СевастополюВ Севастополе упал строительный кран, погиб человек
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура организовала проверку по факту падения башенного крана на строительном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.
Инцидент произошел около 10 утра на проспекте Октябрьской Революции, 52.
"️Установлено, что на стройплощадке производился монтаж башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали", - говорится в сообщении прокуратуры.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, также туда выехал прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков.
"В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства", - заключили в ведомстве.
