Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T14:19
2025-08-15T14:19
новости сво
пво
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ПВО уничтожили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике.Кроме того, накануне стало известно, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России.
новости сво, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"

За неделю силы ПВО России сбили более двух тысяч украинских дронов и авиационных целей

14:19 15.08.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сообщении.
Кроме того, ПВО уничтожили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, накануне стало известно, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России.
