https://crimea.ria.ru/20250815/sily-pvo-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-samolet-su-27-i-dve-rakety-neptun-1148744708.html

Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"

Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"

За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T14:19

2025-08-15T14:19

2025-08-15T14:19

новости сво

пво

вооруженные силы россии

армия и флот

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ПВО уничтожили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике.Кроме того, накануне стало известно, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России освободила Александроград в ДНРШесть беспилотников ВСУ сбиты над КрымомРоссия сорвала украинскую ракетную программу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф