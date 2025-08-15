https://crimea.ria.ru/20250815/sily-pvo-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-samolet-su-27-i-dve-rakety-neptun-1148744708.html
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун" - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
15.08.2025
2025-08-15T14:19
2025-08-15T14:19
2025-08-15T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны России были поражены больше двух тысяч украинских дронов и авиационных целей, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ПВО уничтожили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике.Кроме того, накануне стало известно, что на Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Армия России освободила Александроград в ДНРШесть беспилотников ВСУ сбиты над КрымомРоссия сорвала украинскую ракетную программу
Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
За неделю силы ПВО России сбили более двух тысяч украинских дронов и авиационных целей