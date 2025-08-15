https://crimea.ria.ru/20250815/shest-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-1148742421.html

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

Российская ПВО в пятницу утром уничтожила 14 украинских беспилотников над российскими регионами, из них шесть над Крымом и один над Черным морем. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T12:15

2025-08-15T12:15

2025-08-15T12:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО в пятницу утром уничтожила 14 украинских беспилотников над российскими регионами, из них шесть над Крымом и один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА - над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые21 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани

