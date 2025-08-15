Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
Российская ПВО в пятницу утром уничтожила 14 украинских беспилотников над российскими регионами, из них шесть над Крымом и один над Черным морем. Об этом... РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО в пятницу утром уничтожила 14 украинских беспилотников над российскими регионами, из них шесть над Крымом и один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА - над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря.
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО в пятницу утром уничтожила 14 украинских беспилотников над российскими регионами, из них шесть над Крымом и один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Республики Крым, один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Курской области - 13, 11 дронов сбили над территорией Ростовской области, семь над Самарской областью, шесть - над Белгородской, пять - Орловской, по четыре БПЛА - над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкией и акваторией Азовского моря.
