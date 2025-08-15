https://crimea.ria.ru/20250815/samaya-tyazhelaya-pobeda-suvorova-kak-frantsuzskuyu-armiyu-razgromili-pri-novi-1148726394.html

Самая тяжелая победа Суворова: как французскую армию разгромили при Нови

15 августа 1799 года русско-австрийские войска под командованием Александра Суворова разгромили французов в битве у городка Нови. Сражение стало завершающим... РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 15 августа 1799 года русско-австрийские войска под командованием Александра Суворова разгромили французов в битве у городка Нови. Сражение стало завершающим аккордом Итальянского похода великого русского полководца и одной из самых сложных и тяжелых побед Суворова за всю его военную карьеру. Французская армия считалась в тот период лучшей в Европе и перед битвой имела преимущество почти во всем. Но полководческий гений Суворова и храбрость и выучка русских солдат вновь сыграли решающую роль в исходе сражения.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Итальянский походПоход русских войск на Апеннинский полуостров в последний год XVIII века был обусловлен главным образом политическими причинами. Революционная армия Франции в 1796-1797 годах разбила войска Австрии и завоевала Северную и Центральную Италию. Кампания была частью войны Французской республики с Первой антифранцузской коалицией. Париж заключил мир на выгодных для себя условиях, а антинаполеоновская коалиция, в которую входили Великобритания, Россия, Австрия, Пруссия и ряд других государств, распалась.Однако позволить Франции усиливаться и распространять свое влияние в Европе противники Парижа были не намерены, поэтому практически сразу же после распада Первой антифранцузской коалиции начала формироваться Вторая. Основную роль в ней играли главные враги Парижа – Великобритания и Австрия. К ним присоединились Турция, Неаполитанское королевство и Португалия. Российский император Павел I поначалу не стремился снова воевать с Францией. Но в 1798 году тогда еще генерал Наполеон Бонапарт на пути в Египет захватил и разграбил Мальту. Этот остров в то время был владением ордена иоаннитов, великим магистром которого был российский государь Павел Петрович. Агрессию против Мальты он воспринял как личное оскорбление и присоединился ко Второй антифранцузской коалиции.Русская эскадра под командованием вице-адмирала Федора Ушакова отправилась в Средиземное море и одержала ряд блестящих побед над французами, в том числе в сражении за крепость Корфу. В Северную Италию на помощь австрийцам двинулись два сухопутных военных корпуса под командованием генерала-фельдмаршала Александра Суворова. Великий полководец в то время находился в опале у Павла I за критику вводимых императором в армии прусских порядков. Однако государь понимал, что в новой войне с Францией без Суворова ему не обойтись.Австрийские "союзники"Генерал-фельдмаршал возглавил объединенные русско-австрийские силы в Италии, которые уже в скором времени захватили несколько крепостей, разгромили французскую армию генерала Жана Моро на реке Адда, заняли Милан, а затем и Турин. Блестящей победой 22-тысячной армии Суворова над французско-польскими силами под командованием генерала Жака Макдональда завершилось сражение на берегах реки Треббия. Из 35 тысяч солдат французы потеряли почти половину. Одновременно на юге Апеннин российский морской десант и местные ополченцы заняли Неаполь.Русский полководец не стал терпеть такого отношения и подал Павлу прошение об отзыве из Италии, но император его не удовлетворил.Решающее сражениеТем временем на Апеннины из Франции прибыло подкрепление во главе с молодым генералом Бартелеми Жубером. Этот военачальник сменил Моро на посту командующего французскими войсками в Италии. Основные силы, насчитывавшие 38 тысяч человек, Жубер стянул к местечку Нови в Пьемонте. Французы заняли там господствующие высоты и построили мощные укрепления. Сам городок находился в гористой местности. Это давало обороняющимся дополнительное преимущество, поскольку противник в таких условиях не мог широко использовать кавалерию.Русско-австрийские силы насчитывали 44 тысячи человек. В условиях наступления на хорошо укрепленные позиции противника этот небольшой численный перевес над французами не имел серьезного значения. В то время как артиллеристы Жубера могли хорошо простреливать равнину, по которой двигались наступавшие соединения.Сражение началось 15 августа. Войска Суворова пошли в атаку, но построение их было необычным. На левый фланг французов наступали австрийцы генерала Павла Края, по центру и немного позади шла русско-австрийская колонна. Австрийцы смогли потеснить французов на фланге, но Жубер лично возглавил контратаку и сумел отбить утраченные позиции, хотя и ценой своей жизни.Французов снова возглавил генерал Моро, который усилил левый фланг дополнительной переброской резервов из центра боевых порядков французов, где находилась крепость Нови. На это и рассчитывал Суворов. Он приказал нанести удар в центр второй русской колонной. Атаку возглавили генералы Петр Багратион и Михаил Милорадович – будущие герои Отечественной войны 1812 года.Во время третьей попытки русско-австрийского наступления французская дивизия генерала Франсуа Ветрена пошла в контратаку, но увязла в локальном бою. Тогда по приказу Суворова союзные войска пошли уже в четвертую атаку, которая наконец принесла успех. Французов удалось оттеснить к самой крепости.Фельдмаршал отправил в бой австрийские части под командованием генерала Михаэля фон Меласа, которые должны были обойти правый фланг обороны французов. Но австрийцы наступали так медленно, что Суворов, по воспоминаниям современников, лично пригрозил Меласу расстрелом, если он не поторопится.Когда австрийцы завершили маневр, штурм Нови возобновился. Ворвавшиеся на позиции русские и австрийские солдаты схлестнулись с французами в кровопролитных рукопашных схватках. Силы французов были на исходе. К вечеру судьба сражения была решена. Моро отдал приказ на отступление, превратившееся в беспорядочное бегство.Итоги битвыПотери французов при Нови – порядка 20 тысяч человек, из них половина – пленными, а также вся артиллерия (около 40 орудий). Русские потеряли убитыми и ранеными около 2000 солдат и офицеров, австрийцы – порядка 4000.Полководческий талант Суворова, его умение применять нестандартные тактические ходы и воодушевлять войска в решающий момент стали основным фактором успеха при Нови. Павел I присвоил полководцу титул князя Италийского и приказал отдавать ему императорские воинские почести.Этот военный успех создавал благоприятные условия для окончательного разгрома остатков отступающей армии Моро и захода союзных войск на территорию Франции. В этом случае дальнейшая история могла бы пойти по-другому. При таком сценарии, возможно, удалось бы избежать наполеоновского вторжения 1812 года.Однако этому помешала все та же "союзная" Австрия, испугавшаяся роста российского влияния в Европе. Вене и в первую очередь Лондону нужно было, чтобы русские только лишь проливали свою кровь за их интересы, а не усиливали свои позиции. Поэтому "союзники" настаивали на переброске русских войск уже в Швейцарию. Этот поход войдет в историю как знаменитый "переход Суворова через Альпы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

александр суворов, защитники земли русской, история, россия, франция