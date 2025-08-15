https://crimea.ria.ru/20250815/putin-priletel-v-magadan-1148729465.html

Путин прилетел в Магадан

Президент России Владимир Путин перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске прилетел в Магадан, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске прилетел в Магадан, пишет РИА Новости.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства осмотрит объекты благоустройства и промышленности в регионе, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым."Затем он отправится на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — сказал Песков.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 11:00 по местному времени (22.20 мск).Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков,центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО

