Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/putin-dal-poruchenie-vvesti-sroki-dlya-osparivaniya-sdelok-privatizatsii-1148755836.html
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T21:00
2025-08-15T21:00
владимир путин (политик)
россия
общество
приватизация
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621773_0:50:3029:1755_1920x0_80_0_0_6d5c9090788657f987585828945ef647.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ).Срок исполнения поручения - 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, глава государства поручил Банку России и правительству обеспечить переход к широкому распространению цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, и докладывать о реализации этапов каждые полгода.Также в перечне содержится поручение правительству РФ до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025, состоявшегося 20 июня, Владимир Путин отметил, что во время приватизации в России было допущено много несправедливости. Но еще худшим решением, по его словам, будет "сейчас начать все назад забирать".Как отметил президент, нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и "закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621773_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_948f185215446cb1e83edd31fd52dd51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, общество, приватизация, закон и право, новости
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации

Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

21:00 15.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ).
"Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил Банку России и правительству обеспечить переход к широкому распространению цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, и докладывать о реализации этапов каждые полгода.
Также в перечне содержится поручение правительству РФ до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025, состоявшегося 20 июня, Владимир Путин отметил, что во время приватизации в России было допущено много несправедливости. Но еще худшим решением, по его словам, будет "сейчас начать все назад забирать".
Как отметил президент, нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и "закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоПриватизацияЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Переговоры Путина и Трампа стартовали
22:17ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека
22:13Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
21:55Путин прибыл на Аляску
21:42Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
21:22Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
21:00Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
20:40Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
20:24Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой аварией
20:04В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
19:53Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"
19:41Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
19:21"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
19:06Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
18:53Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
18:20Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
17:57Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск
17:50Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину
17:14В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
16:55Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ
Лента новостейМолния