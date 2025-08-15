https://crimea.ria.ru/20250815/putin-dal-poruchenie-vvesti-sroki-dlya-osparivaniya-sdelok-privatizatsii-1148755836.html
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T21:00
2025-08-15T21:00
2025-08-15T21:00
владимир путин (политик)
россия
общество
приватизация
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621773_0:50:3029:1755_1920x0_80_0_0_6d5c9090788657f987585828945ef647.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ).Срок исполнения поручения - 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, глава государства поручил Банку России и правительству обеспечить переход к широкому распространению цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, и докладывать о реализации этапов каждые полгода.Также в перечне содержится поручение правительству РФ до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025, состоявшегося 20 июня, Владимир Путин отметил, что во время приватизации в России было допущено много несправедливости. Но еще худшим решением, по его словам, будет "сейчас начать все назад забирать".Как отметил президент, нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и "закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621773_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_948f185215446cb1e83edd31fd52dd51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, общество, приватизация, закон и право, новости
Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ).
"Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил Банку России и правительству обеспечить переход к широкому распространению цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, и докладывать о реализации этапов каждые полгода.
Также в перечне содержится поручение правительству РФ до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025, состоявшегося 20 июня, Владимир Путин отметил, что во время приватизации в России было допущено много несправедливости. Но еще худшим решением, по его словам, будет "сейчас начать все назад забирать".
Как отметил президент, нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и "закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.