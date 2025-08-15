https://crimea.ria.ru/20250815/putin-dal-poruchenie-vvesti-sroki-dlya-osparivaniya-sdelok-privatizatsii-1148755836.html

Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации

Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для защиты добросовестных приобретателей имущества. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ).Срок исполнения поручения - 1 декабря текущего года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Кроме того, глава государства поручил Банку России и правительству обеспечить переход к широкому распространению цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, и докладывать о реализации этапов каждые полгода.Также в перечне содержится поручение правительству РФ до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025, состоявшегося 20 июня, Владимир Путин отметил, что во время приватизации в России было допущено много несправедливости. Но еще худшим решением, по его словам, будет "сейчас начать все назад забирать".Как отметил президент, нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и "закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

