Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
У Крымского моста сейчас в трехчасовой пробке со стороны Керчи стоит больше тысячи машин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в трехчасовой пробке со стороны Керчи стоит больше тысячи машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 19:00.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:06 15.08.2025
 
Очереди перед Крымский мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в трехчасовой пробке со стороны Керчи стоит больше тысячи машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 19:00.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1137 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - отмечается в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
