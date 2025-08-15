Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
В течение прошлой недели киевский режим потерял свыше 9,5 тысяч боевиков, а также сотни единиц вооружения и техники, десятки складов с боеприпасами. Под... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T14:42
2025-08-15T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В течение прошлой недели киевский режим потерял свыше 9,5 тысяч боевиков, а также сотни единиц вооружения и техники, десятки складов с боеприпасами. Под контроль российской армии перешли семь населенных пунктов. Об этом сообщается в пятницу в недельной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжили громить врага в Сумской и Харьковской областях.Недельные потери противника на этом участке превысили 1230 боевиков, пять танков, восемь боевых бронемашин и 61 автомобиль.Также уничтожены пусковая установка HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе западного производства, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материального имущества.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага в зоне своей ответственности.Потери ВСУ за семь дней боев превысили 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронемашин, в том числе из США, и 11 бронеавтомобилей, поставленных киевскому режиму странами НАТО."Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск в ходе боев продавили оборону противника, ликвидировав за неделю свыше 1710 боевиков, 11 боевых бронемашин. Также сожжены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов - с боеприпасами и материальными средствамиПодразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 2740 боевиков украинских вооруженных формирований, а также танк, 30 боевых бронемашин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали на вверенном направлении свыше 1760 боевиков, два танка, 19 боевых бронемашин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь из стран НАТО, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных ресурсов.Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели обезвредили свыше 620 боевиков, уничтожили пять боевых бронемашин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, включая американские гаубицы. Также выведены из строя 52 станции РЭБ и сожжены 22 склада боеприпасами и имуществом ВСУ.Также в пятницу в Минобороны сообщили, что военные группировки "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике. Накануне российские войска освободили Щербиновку и Искру в ДНР. 13 августа под контроль армии России перешли села Суворово и Никаноровка ДНР. 11 августа освобождены Луначарское, а 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часов Яр – что дает освобождение города российской армииВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемникамиВ ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков

Новости СВО: Киев за неделю потерял еще более 9,5 тысяч боевиков

14:42 15.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В течение прошлой недели киевский режим потерял свыше 9,5 тысяч боевиков, а также сотни единиц вооружения и техники, десятки складов с боеприпасами. Под контроль российской армии перешли семь населенных пунктов. Об этом сообщается в пятницу в недельной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжили громить врага в Сумской и Харьковской областях.
Недельные потери противника на этом участке превысили 1230 боевиков, пять танков, восемь боевых бронемашин и 61 автомобиль.
Также уничтожены пусковая установка HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе западного производства, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материального имущества.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага в зоне своей ответственности.
Потери ВСУ за семь дней боев превысили 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронемашин, в том числе из США, и 11 бронеавтомобилей, поставленных киевскому режиму странами НАТО.
Сводка Минобороны РФ на 15 августа 2025 года.Сводка Минобороны РФ на 15 августа 2025 года.
"Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - говорится в сводке.
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе боев продавили оборону противника, ликвидировав за неделю свыше 1710 боевиков, 11 боевых бронемашин. Также сожжены 39 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 13 складов - с боеприпасами и материальными средствами
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 2740 боевиков украинских вооруженных формирований, а также танк, 30 боевых бронемашин, 48 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали на вверенном направлении свыше 1760 боевиков, два танка, 19 боевых бронемашин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь из стран НАТО, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных ресурсов.
Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели обезвредили свыше 620 боевиков, уничтожили пять боевых бронемашин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, включая американские гаубицы. Также выведены из строя 52 станции РЭБ и сожжены 22 склада боеприпасами и имуществом ВСУ.
Также в пятницу в Минобороны сообщили, что военные группировки "Восток" освободили населенный пункт Александроград в Донецкой Народной Республике. Накануне российские войска освободили Щербиновку и Искру в ДНР. 13 августа под контроль армии России перешли села Суворово и Никаноровка ДНР. 11 августа освобождены Луначарское, а 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР.
