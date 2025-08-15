https://crimea.ria.ru/20250815/massovye-otklyucheniya-sveta-chast-kryma-budet-obestochena-1148724500.html

Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена

Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена

Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T07:56

2025-08-15T07:56

2025-08-15T07:56

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

симферопольский район

новости крыма

крым

феодосия

энергосистема крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254854_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9fb8602eedffe78c0036945c9bc8e930.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго".Ограничения продлятся с 8.00 до 17.00 по мск. Электроснабжение отключат из-за проведения плановых ремонтных работ.С полным списком улиц и объектов можно ознакомиться на официальных страницах "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергииВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

симферопольский район

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, симферопольский район, новости крыма, крым, феодосия, энергосистема крыма