Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа
15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго".Ограничения продлятся с 8.00 до 17.00 по мск. Электроснабжение отключат из-за проведения плановых ремонтных работ.С полным списком улиц и объектов можно ознакомиться на официальных страницах "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергииВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
Часть Феодосии и Симферопольского района будет обесточены из-за плановых работ