Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго".
2025-08-15T07:56
2025-08-15T07:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго".Ограничения продлятся с 8.00 до 17.00 по мск. Электроснабжение отключат из-за проведения плановых ремонтных работ.С полным списком улиц и объектов можно ознакомиться на официальных страницах "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Часть Феодосии и Симферопольского района будет обесточены из-за плановых работ

07:56 15.08.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Часть Феодосии и Симферопольского района останется без света 15 августа, сообщает "Крымэнерго".
Ограничения продлятся с 8.00 до 17.00 по мск. Электроснабжение отключат из-за проведения плановых ремонтных работ.
"Массив Степной, села Перевальное, Заречное, Кольчугино и Винницкое", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
С полным списком улиц и объектов можно ознакомиться на официальных страницах "Крымэнерго".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
