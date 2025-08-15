https://crimea.ria.ru/20250815/massirovannaya-ataka-bpla-na-samarskuyu-oblast---chto-izvestno-1148729310.html
Массированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно
Массированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Массированная атака БПЛА на Самарскую область - что известно
ВСУ атакуют беспилотниками Самарскую область, закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T06:29
2025-08-15T06:29
2025-08-15T06:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атакуют беспилотниками Самарскую область, закрыт аэропорт, ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По его данным, атака началась утром в пятницу, силы ПВО уничтожили, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Он также напомнил о запрете съемки и публикации работы ПВО и специальных оперативных служб.Накануне утром вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло до 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
