Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 23:00.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 23:00.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 714 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
