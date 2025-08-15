https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1148759856.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 23:00.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов "проскочить" в обход очереди.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

