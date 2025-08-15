https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-9-utra-1148732457.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра

Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 9 утра.Три часа назад со стороны Тамани проезд был свободным, а с крымской стороны стояли 1530 авто. Затор на транспортном переходе через Керченский пролив начал образовываться еще в четверг утром. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

