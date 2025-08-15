Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-9-utra-1148732457.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T09:24
2025-08-15T09:24
крым
крымский мост
новости крыма
краснодарский край
тамань
керчь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_01606512f11a75dcd27e9b4f3436cbe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 9 утра.Три часа назад со стороны Тамани проезд был свободным, а с крымской стороны стояли 1530 авто. Затор на транспортном переходе через Керченский пролив начал образовываться еще в четверг утром. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕОКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крым
крымский мост
краснодарский край
тамань
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, краснодарский край, тамань, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра

Крымский мост сейчас работает штатно - в очереди со стороны Керчи 1916 машин

09:24 15.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, однако со стороны Керчи продолжает расти очередь. Проезда ждать больше пяти часов, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 9 утра.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1916 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов", - говорится в сообщении.

Три часа назад со стороны Тамани проезд был свободным, а с крымской стороны стояли 1530 авто.
Затор на транспортном переходе через Керченский пролив начал образовываться еще в четверг утром. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
 
КрымКрымский мостНовости КрымаКраснодарский крайТаманьКерчьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСитуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
10:59Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
10:44ЧП в Севастополе: при обрушении строительного крана погиб человек
10:40На Керченском полуострове уничтожат взрывоопасные предметы
10:32В Севастополе мужчина получил крупный штраф за оскорбления в сети
10:24В Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
09:24Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
09:11ВСУ ударили дроном по центру Белгорода - ранены два жителя
08:56Житель Севастополя "сливал" Киеву данные о кораблях ЧФ и вертолетах
08:46Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае воссоздали 175 лет назад
08:24Как решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района
08:08На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров
07:56Массовые отключения света: часть Крыма будет обесточена
07:20Над Азовским морем и девятью регионами России сбили 53 беспилотника
07:11Беспилотник влетел в жилой дом в Курске: есть погибшая и раненые
Лента новостейМолния